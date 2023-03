L'appello di Charles Michel su Cutro: "Trovare soluzioni urgenti"

L’appello di Charles Michel su Cutro è netto ed è una sorta di auto incentivo, a contare il contesto: “Trovare soluzioni urgenti”. Dopo la presidente della Commissione Ue Ursula von de Leyen che aveva sostanzialmente concordato con la premier italiana anche il suo omologo del Consiglio Europeo ha risposto alle lettera di Giorgia Meloni indirizzata a Bruxelles dopo la strage di migranti nel mare di Calabria.

L’appello di Charles Michel su Cutro

E Michel ha scritto nella sua risposta: “Il tragico naufragio al largo di Cutro (Crotone) è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di migranti“. Charles Michel ha formalizzato dunque la risposta alla lettera del premier Giorgia Meloni del 28 febbraio, dopo il tragico incidente costato la vita a 74 persone. Ma palazzo Chigi, cosa ha risposto a Michel?

Ecco la risposta di Palazzo Chigi

“Per il governo italiano, la determinazione del presidente Michel circa una rapida attuazione di quanto concordato al Consiglio europeo di febbraio rappresenta un ulteriore passo in avanti in vista del Consiglio europeo di marzo“. Insomma, una sorta di invito a non rimangiarsi in sede legiferativa e pratica quello che in sede epistolare è stato doveroso, e forse anche più “facile”, da esprimere.