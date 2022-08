Da pancione a pancino e Giulia Belmonte “rimpiange” il primo

Fa fede la foto che i due avevano fatto al mare solo pochi giorni prima della nascita della loro principessa: Giulia Belmonte da pancione a pancino

Succede così ed è bellissimo: da pancione a pancino con Giulia Belmonte che un po’ “rimpiange” il primo e la meravigliosa attesa che in questi giorni si è conclusa. La compagna di Stash ha dato alla luce la secondogenita Imagine e in questi giorni sta comparando pre e post gravidanza con delle storie Instagram che hanno come preambolo uno scatto iconico, quale?

Giulia Belmonte da pancione a “pancino”

Quello che lei e Stash avevano fatto al mare solo pochi giorni prima della nascita della loro principessa che porta il nome di una canzone di John Lennon. Giulia perciò si è mostrata sui social nelle scorse ore ed ha fatto si vedere con orgoglio che praticamente è già tornata in formissima ma al tempo stesso ha voluto ribadire che quel “pancione” che sfoggiava qualche giorno fa era cosa altrettanto bella.

“Già mi manca quel pancione”

E proprio per questo a Giulia già manca quella “dolce protuberanza” che le ha fatto compagnia per mesi. Ha scritto Giulia in chiosa alla sua storia Instagram: “5 giorni dal parto e già mi manca il pancione”. In effetti dopo così poco poco tempo dalla nascita di Imagine Giulia ha già recuperato una forma invidiabile, e la “forma” che aveva prima era per lei altrettanto bella perché simboleggiava la più “bella delle bellezze”: quella della maternità in atto.