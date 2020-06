Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash con cui avrà presto un figlio

Dopo l'annuncio fatto ad Amici scopriamo chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash dei The Kolors da cui avrà presto un bambino.

A seguito dell’annuncio dell’imminente paternità di Stash dei The Kolors fatto durante l’ultima puntata di Amici Special in molti si sono chiesti chi sia Giulia Belmonte, la fidanzata del frontman del gruppo partenopeo. La giovane ragazza, di professione giornalista televisiva, ha infatti approfittato della notizia data da Maria De Filippi per pubblicare sul proprio profilo Instagram un’immagine del’ecografia del bambino, condivisa poi anche dal compagno sul suo account.

Chi è Giulia Belmonte

Laureata in scienze della comunicazione, Giulia Belmonte non si era mai presentata prima d’ora come la fidanzata di Stash, probabilmente conoscendo la proverbiale riservatezza del cantante nei confronti della sua vita privata.

La ragazza tuttavia era già molto nota sui social, e forte del suo seguito di 90mila follower su Instagram ha deciso di approfittare dell’annuncio dato durante Amici Special per condividere con i suoi fan l’immagine dell’ecografia fatta al al bambino qualche giorno fa.

Il commento di Stash



Nel commentare l’ormai imminente nascita del suo primo figlio, Antonio “Stash” Fiordispino ha dichiarato quando segue: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato…

come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!