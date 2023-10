Dai più valore alla tua sicurezza con Verisure 

La sicurezza di una casa o di un’attività deve essere sempre al primo posto. È importante sentirsi sempre al sicuro nell’ambiente domestico o lavorativo e questo è possibile grazie a Verisure.

Perché Verisure è il leader per la tua sicurezza

Verisure è l’Allarme numero uno in Italia, in grado di dare maggiore valore alla tua sicurezza. Ogni persona dovrebbe sempre sentirsi al sicuro all’interno delle proprie mura domestiche o dell’ambiente in cui lavora. Per questo, è importante affidarsi ad esperti del settore per scegliere il dispositivo giusto da installare.

Verisure offre dispositivi all’avanguardia, che riescono a far sentire le persone al sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Centrale Operativa Verisure Italia è sempre connessa, per garantire l’immediata verifica del segnale di pericolo e l’intervento tempestivo in caso di furto o emergenza.

L’allarme per la casa di Verisure è un sistema ad Alta Sicurezza con tecnologia PreSense®, progettata per prevenire il pericolo. È un impianto in grado di proteggere l’abitazione e la famiglia con diverse barriere anti intrusione. Garantisce un intervento immediato in caso di furti, emergenze e pericoli proprio grazie al collegamento con la Centrale Operativa. Inoltre, è molto semplice da usare per tutta la famiglia e anche controllabile da remoto grazie all’applicazione My Verisure.

Verisure è leader anche nel settore degli antifurti per business, grazie alla sua tecnologia avanzata. Il luogo in cui si lavora diventerà un posto sicuro, che sia un ufficio, un negozio o un locale. L’impianto di allarme si potrà adattare perfettamente a qualsiasi necessità grazie ad uno studio integrale di sicurezza personalizzato per ogni immobile.

Infine, Verisure offre l’impianto di sorveglianza con telecamere wifi intelligenti full HD. Integrare questi dispositivi all’impianto di allarme rafforza notevolmente la sicurezza dell’ambiente, sia all’interno che all’esterno. Anche l’impianto di videosorveglianza è collegato in modo diretto alla Centrale Operativa Verisure.

Allarme Verisure: come funziona e quanto costa

L’Allarme Verisure funziona tramite una connessione wireless wifi ed è collegato 24 ore su 24 alla Centrale Operativa Verisure Italia.

Questo antifurto crea tre barriere di protezione contro i furti. La prima barriera è esterna, con sensori porte finestre installati su tutti gli accessi vulnerabili per rilevare la presenza di un intruso prima che possa entrare in casa e allertare la Centrale Operativa. La seconda barriera è interna, con sensori di movimento con fotocamera e microfono del Lettore Chiavi che registrano foto e audio dell’intrusione per inviarle alla Centrale Operativa e procedere con l’identificazione dell’intruso e il filtraggio dei falsi allarmi. La terza barriera è quella di

intervento: in caso di reale intrusione, la Centrale Operativa allerta direttamente le Forze dell’ordine, invia Guardie Giurate Territoriali sul posto e, nell’attesa del loro arrivo, attiva il fumogeno ZeroVision®. In soli 45 secondi, ZeroVision® riempie l’ambiente protetto di un denso fumo che disorienta l’intruso e blocca il furto.

L’Allarme Verisure è un sistema di sicurezza all’avanguardia, supportato da una gamma completa di servizi, ma il suo costo è accessibile a tutti, in quanto si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti, alle dimensioni della casa o dell’attività commerciale, offrendo preventivi personalizzabili dopo un sopralluogo gratuito. Per scoprire il costo dell’Allarme Verisure, calcola un preventivo gratuito e senza impegno.

Tutti i servizi Verisure: non solo antifurti

I servizi Verisure sono su misura delle esigenze di ogni cliente. L’ascolto dei bisogni di ogni persona è fondamentale, per questo un team di Esperti di Sicurezza, presenti su tutto il territorio, si confronta con i clienti per comprendere le esigenze personali e ideare i sistemi di sicurezza personalizzati.

I servizi Verisure comprendono l’esclusivo servizio di Assistenza Clienti, la manutenzione, l’assistenza tecnica e la garanzia per offrire tutto il supporto possibile nel caso si presentino problemi tecnici, guasti e malfunzionamenti. Se dovesse emergere qualche problema, basterà segnalarlo e verrà inviato in modo tempestivo un Esperto di Sicurezza Verisure per risolvere qualsiasi guasto e ripristinare il servizio.

Inoltre, gli Esperti Verisure si occupano anche del sopralluogo dell’immobile per la progettazione su misura dell’allarme e dell’installazione certificata. Offrono così al cliente un’esperienza personalizzata davvero eccellente, che riesca a farlo sentire al sicuro nella sua abitazione o nel luogo in cui lavora, in ogni momento della giornata.