Dakota Johnson e Jamie Dornan, così come Dustin Hoffman e Meryl Streep, sono esempi di attori che, sia sul set cinematografico che nella vita quotidiana, non riuscivano a sopportarsi.

Alcuni duo stellari del cinema, come Dakota Johnson e Jamie Dornan in "Cinquanta Sfumature" e Patrick Swayze e Jennifer Grey in "Dirty Dancing", hanno fornito trame e racconti d'amore memorabili. Tuttavia, sorprendentemente, la loro sintonia non continuava lontano dalle telecamere. Questi attori meritano applaudimenti per riuscire a fingere innamoramenti convincenti sul set, un talento condiviso da molte altre celebrità di Hollywood come Dustin Hoffman e Meryl Streep.