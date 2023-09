Danelo Souza Cavalcante, un 34enne brasiliano, è evaso dalla prigione della contea di Chester il 31 agosto. L’uomo ha scalato un muro, scavalcato il filo spinato ed, infine, è saltato giù dal tetto.

Danelo Cavalcante è evaso dal carcere di Chester County

Secondo le autorità l’evasione non è stata rilevata dalle guardie per un’ora intera. Cavalcante, che si trovava in carcere per il reato di omicidio, è sfuggito a centinaia di agenti di polizia. Dal 31 agosto, giorno della fuga, se ne sono perse completamente le tracce. La contea di Chester, in Pennsylvania, è in stato di allarme. Sono state mobilitate tutte le quadre di ricerca.

Cresce la paura fra i residenti

L’idea di avere un assassino in fuga per la contea non fa stare tranquilli i cittadini, che sono in allerta da quasi due settimane. Dopo l’evasione di Cavalcante, ci sono stati otto avvistamenti. Come riportato da diverse dichiarazioni, i residenti sono nervosi e frustrati. La presenza della polizia, tuttavia, ha aiutato a rasserenare gli animi. Tutti temono per la propria sicurezza e per quella delle proprie famiglie. Alcuni cittadini, inoltre, si sono uniti alle squadre di ricerca, con l’obiettivo di riportare Danelo Cavalcante dietro le sbarre il prima possibile.