Nella notte fra ieri e oggi è scoppiata una lite furbibonda tra i detenuti del carcere di Termini Imerese (Palermo). Lo scontro sarebbe nato da due fazioni opposte: i carcerati stranieri contro i carcerati italiani.

Sicilia, rissa tra detenuti nel carcere di Termini Imerese

Momenti di pura tensione e paura nella notte nel carcere siciliano di Termini Imerese. Qualche ora fa, infatti, è scoppiata una pericolosa lite tra i detenuti stranieri e quelli italiani che è ben presto degenerata nella violenza. Dalle parole si è passati ai fatti e la lite si è trasformata in una rissa tra i membri delle due fazioni. La casa circondariale è stata raggiunta da tanti agenti di polizia e dai carabinieri che si sono occupati di far tornare la calma tra i detenuti.

“La situazione è esplosiva” – cosa sta accadendo nelle carceri

Gioacchino Veneziano, il segretario regionale della Uilpa, ha commentato quanto successo nella notte: “Questa è la prova che la situazione all’interno delle carceri siciliane è esplosiva come abbiamo sottolineato al sottosegretario Andrea Delmastro che è venuto oggi a visitare le carceri di Favignana e Trapani.” Veneziano ha spiegato che momenti di tensione come qesti non sono certo rari nelle carceri, soprattutto ultimamente: “Abbiamo chiesto vista la situazione di proclamare lo stato di emergenza per i penitenziari regionali. La situazione è calda non solo nella regione per le temperature torride, ma anche dentro i penitenziari.”