Donna uccisa nell'Ennese dall'ex marito: era già stato denunciato

Un drammatico femminicidio si è consumato in Sicilia, in provincia di Enna. È successo a Troina dove una donna sulla cinquantina è stata uccisa a colpi di pistola. Il killer sarebbe Maurizio Impellizzeri, ex marito della donna di 59 anni. Stando a quanto si apprende, l’uomo aveva già ricevuto una denuncia dalla donna per atti persecutori. La coppia aveva tre figli ed era separata da circa un anno, pare per le ripetute violenze che la donna subiva.

Donna uccisa nell’ennese: la vicenda

L’omicidio sarebbe avvenuto davanti ad un noto supermercato. L’uomo avrebbe sparato tre colpi di pistola, infine l’identificazione davanti alla casa in campagna di quest’ultimo a seguito della quale avrebbe consegnato l’arma del delitto. Impellizzeri è stato infine arrestato a seguito dell’interrogatorio.

La coppia era separata da un anno

La coppia da quando si era separata viveva in due case diverse: lei era ritornata dalla madre, mentre lui era rimasto nell’abitazione coniugale. Stando a quanto emerge da testimonianze di alcuni conoscenti, sembrerebbe che siano stati i tre figli a convincere la madre a separarsi dal marito. In virtù della denuncia l’uomo era stato condannato a 8 anni (con patteggiamento), ma senza venire arrestato.