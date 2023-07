Nel pomeriggio dello scorso 19 luglio il figlio di una paziente ha aggredito un medico del Policlinico di Milano. Come sta adesso?

Nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio il figlio di una paziente ha aggredito prima verbalmente, poi fisicamente, un medico del Policlinico di Milano. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo avrebbe prima insultato il medico, per poi balzare sopra di lui, fratturandogli il femore in tre punti. L’uomo rischia adesso lesioni gravi nonostante sia già stato sottoposto a un’operazione chirurgica.

Figlio di una paziente aggredisce medico: dagli insulti alle mani

Dopo aver insultato il medico, l’uomo coinvolto nell’aggressione è passato rapidamente all’uso delle mani, scaraventando il dottore a terra e aggredendolo fisicamente. Il servizio d’emergenza interno dell’ospedale è stato immediatamente allertato e la vittima è stata portata al pronto soccorso. Un primo esame ha rivelato che il femore del medico si è spezzato in tre punti, causando una frattura scomposta.

Il medico ha subito un’operazione

Come informa FanPage, a causa della gravità delle lesioni riportate, il medico è stato immediatamente trasferito in sala operatoria, dove i colleghi hanno cercato di contenere i danni e curare la frattura scomposta al femore. Nonostante gli sforzi, il dottore non è fuori pericolo: rischia ancora di subire gravi lesioni alla gamba a causa dell’aggressione subita. Intervenuti nel frattempo anche i carabinieri del Radiomobile.