Quattro bagnanti sono rimasti feriti in seguito agli attacchi continui di alcuni delfini lungo la stessa costa della città di Mihama, nella prefettura di di Fukui, in Giappone. Gli attacchi avvenuti recentemente hanno scatenato non poca preoccupazione nell’Arcipelago. Le autorità locali hanno accertato come il primo episodio sia avvenuto lo scorso 16 luglio quando un delfino ha speronato un uomo di circa 60 anni mentre nuotava a pochi metri dalla spiaggia di Suishohama. Spaventato, è riuscito a raggiungere la riva, per poi essere soccorso e trasportato in ospedale.

Giappone, delfini attaccano bagnanti: altri 3 casi

Come informa FanPage, successivamente, poche ore dopo, si è verificato un episodio simile lungo la stessa spiaggia. Un altro uomo di circa 40 anni è stato attaccato da un delfino e ha riportato morsi al braccio sinistro. Nella stessa giornata, sono stati riportati ulteriori due casi di attacchi da parte di mammiferi marini lungo la stessa spiaggia. Queste due persone hanno riferito di essere state attaccate dai mammiferi marini e hanno riportato delle ferite dovute a morsi. Fortunatamente, le ferite non sono gravi.

La spiaggia è stata chiusa

A seguito della serie di episodi in cui diverse persone sono state attaccate da delfini lungo la spiaggia, le autorità locali hanno preso provvedimenti per la sicurezza pubblica. Come misura precauzionale, hanno deciso di chiudere temporaneamente la spiaggia. Inoltre, hanno rilasciato un avviso alla popolazione, raccomandando di non avvicinarsi ai delfini per nessun motivo e di evitare di entrare in acqua se è stata segnalata la presenza di delfini nella zona.