L'Egitto ha concesso la grazia a Patrick Zaki

È dell’ultimissima ora la notizia della grazia concessa al ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki. Nemmeno il tempo di fare la pace con la condanna a tre anni di reclusione confermata dal Tribunale egiziano di Mansura in data 18 luglio, che il presidente egiziano Al-Sisi ha deciso di sovvertire completamente l’esistenza del 32enne. Laureatosi recentemente all’Università di Bologna con 110 e lode – una laurea per cui non sono mancate le polemiche – Zaki sarà ora finalmente libero di tornare a viversi la propria vita.