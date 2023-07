Marco Fiori lo ha fatto un’altra volta. il consigliere della Lega di Santarcangelo di Romagna, che nel corso degli ultimi mondiali di calcio aveva apostrofato i tifosi della squadra del Marocco come “scimmie urlatrici”, ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti dello studente egiziano Patrick Zaki tramite un post su Facebook. Zaki si è recentemente laureato presso l’Università di Bologna con 110 e lode, alla leaurea magistrale Gemma in Women’s e Gender Studies. Fiori non ha preso bene la cosa e nel suo post ha definito il giovane un “egiziano che gli egiziani non vogliono”.

Consigliere Lega su Zaki: “Non basta ancora con ‘sto scempio?”

Marco Fiori ha proseguito il suo discorso su Zaki affermando: “Studente a Bologna (a scrocco). Non parla una parola di italiano. Il nostro governo si è stracciato le vesti dandogli la cittadinanza italiana (io in consiglio ho votato contro). Si laurea in studi gender. Non basta ancora con ‘sto scempio?”. Il post del consigliere leghista ha ricevuto commenti di utenti d’accordo con le sue parole, ma anche insulti e offese.

Il sindaco di Rimini: “Non Fiori, ma opere di bene”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha commentato le dichiarazioni di Fiori affermando: “Non Fiori ma opere di bene”. Ha poi spiegato: “Leggendo il post di poche ore fa su Patrick Zaki, rimane però purtroppo ancora senza risposta la domanda che pubblicamente feci allora: a chi scrive e pensa certe cose, deve essere rivolta più indignazione o pietà umana?”.