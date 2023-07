Truffa anziani a Caserta (e non solo): decine di nonne e nonni hanno consegnato ai truffatori non solo soldi, ma anche oggetti preziosi come le fedi nuziali, magari pensando di aiutare un nipote in difficoltà

Truffa anziani a Caserta

I carabinieri di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti dei presunti componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani. Sono contestati più di 50 episodi di truffe ai danni di anziani per un volume d’affari di circa 200mila euro.

Attività investigativa congiunta

L’indagine è stata condotta congiuntamente dai carabinieri della Compagnia di Caserta e della stazione di Ruviano, un comune dell’Alto-Casertano dove si è verificata la truffa ai danni di un’anziana.

L’ordinanza segna dunque l’apice dell’attività investigativa avviata due anni fa, condotta attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e pedinamento. Un’attività attraverso la quale sono state acquisite informazioni cruciali che hanno permesso di prevenire molti tentativi di truffa della banda che operava dalla Campania al basso Lazio .

Colpiti negli affetti più cari

Decine di nonne e nonni hanno consegnato ai truffatori, tutti di Napoli, non solo soldi ma anche gioielli di alto valore affettivo, addirittura fedi nuziali.

Un (falso) incidente del nipote o altri espedienti erano la chiave per entrare nel cuore degli anziani. Un fenomeno, quello della truffa alle persone più fragili e spesso sole, che, nonostante le numerose campagne d’informazione delle forze dell’ordine, continua a a rappresentare un problema dai numeri sempre più preoccupanti,

