Daniele Franco: “Per l’Europa e l’Italia è un momento difficile, vogliamo sostenere famiglie e imprese”

"Aumenti del costo del gas mai visti, influiranno negativamente sulla ripresa economica", ha sottolineato Daniele Franco, ospite a Vicenza.

“È un momento molto difficile per l’Italia e per l’Europa, soprattutto a causa di una guerra nell’est Europa che nel vecchio continente non si vedeva da tre quarti di secolo”, ha dichiarato Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle finanze, ospite dell’Accademia olimpica di Vicenza all’Odeo del Teatro Olimpico.

“Il governo vuole sostenere il rilancio di famiglie e imprese”, ha dichiarato Daniele Franco

“Negli ultimi mesi stiamo registrando aumenti del costo del gas mai visti prima, che influiranno negativamente sulla ripresa economica“, ha sottolineato Daniele Franco, specificando che “l’obiettivo del governo è di mitigare l’impatto su famiglie e imprese, che vogliamo sostenere nel loro rilancio”.

Secondo Daniele Franco, “il Pnrr non deve essere rivisto”

“Alla luce della guerra e delle tensioni in atto riteniamo che il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) non debba essere rivisto.

Noi pensiamo che quanto predisposto possa andare bene“, ha proseguito il ministro dell’Economia.

Palazzo Chigi ha specificato che non ci sarà alcuno stato di allarme per l’energia

Da Palazzo Chigi arriva intanto una precisazione sulle voci di una prossima attivazione dello stato di allarme relativo alla crisi energetica: “Nessuno stato di allarme su energia”. Rimane quindi in vigore lo stato di preallerta per monitorare la situazione costantemente.