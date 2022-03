Darfo Boario Terme, uomo di 62 anni sviene in strada per un malore e muore

Tragedia a Darfo Boario Terme, è qui che un uomo di 62 anni è morto dopo essere svenuto in strada: vani i tentativi di rianimarlo operati dai sanitari.

Un uomo di 62 anni stava percorrendo a piedi via Roccole, a Darfo Boario Terme, nel primo pomeriggio di sabato 5 marzo 2022, quando improvvisamente intorno alle ore 15:30,a causa di un malore si è accasciato sul marciapiede ed è morto.

Una volta visto il corpo steso per terra e compresa la gravità della situazione, i passanti che si trovavano sul posto hanno tempestivamente allertato i soccorritori, che di fatto sono intervenuti in brevissimo tempo.

I soccorritori del 118, tempestivamente intervenuti in via Roccole per cercare di salvare il 62enne, hanno messo in atto tutti i possibili tentativi di rianimazione che era possibile compiere, ma nulla è servito a riportare in vita l’uomo, il suo cuore ha cessato di battere probabilmente poco prima del loro arrivo e non c’è stato modo di farlo ripartire.

L’intervento dei Carabinieri di Breno: nessuna indagine sul caso

Non sarà eseguita alcuna indagine sulla morte del 62enne, i Carabinieri del Breno, intervenuti sul luogo dove si è consumato il tragico accadimento, hanno stabilito che la causa del decesso è chiara: l’uomo è stato colpito in modo irreparabile da un malore improvviso.