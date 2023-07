David Beckham, la mano galeotta sulla spalla di Kim Kardashian: la reazione della moglie

Kim Kardashian si è recata allo stadio per assistere a una partita di calcio insieme ai suoi e, durante la partita, ha avuto modo d’incontrare anche la famiglia Beckham.

Kim Kardashian: la foto con la famiglia Beckham

Kim Kardashian ha portato i suoi figli allo stadio e, a sorpresa, ha incontrato i coniugi Beckham, con cui ha posato per un selfie presto rimbalzato sui social. La foto in questione è stata presa di mira dagli haters sui social e in particolare in molti hanno avuto da ridire sull’espressone di Victoria Beckham, moglie dell’ex calciatore, visibilmente seria e infastidita. In tanti hanno ironizzato sul fatto che David Beckham, al contrario, fosse felice e sorridente e che avesse messo un mano sulla spalla di Kim Kardashian. In tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due vip romperanno il silenzio in merito alla questione.

Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere se i coniugi Beckham commenteranno la foto in questione. Victoria Beckham, ex Posh delle Spice girl, non ha avrebbe fatto segreto -sembra – di avere sempre un’espressione seria al fine di non causarsi delle rughe sul viso.