David Sassoli, i funerali saranno venerdì a Roma: giovedì la camera ardente

I funerali di David Sassoli si terranno a Roma, città in cui ha vissuto per quasi tutta la vita

Il mondo della politica e l’Italia oggi è a lutto per la morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La città di Roma è pronta ad accogliere la salma di Sassoli.

I funerali di David Sassoli

La camera ardente si terrà giovedì 13 gennaio 2022, dalle 10 alle 18, in Campidoglio.

Il funerale invece si terrà a piazza della Repubblica, presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, alle ore 11:00 di venerdì 14 gennaio 2022. Saranno attese molte persone, tra cui le massime cariche politiche.

Prima dei funerali di David Sassoli vi sono le varie commemorazioni

Il lutto è iniziato già oggi. Bandiere a mezz’asta nelle istituzioni europee e il cordoglio di quasi tutto il mondo politico nazionale ed europe.

Oltre ai politici, anche i giornalisti si sono uniti al lutto per la morte di un collega. Sassoli, infatti, prima di intraprendere la carriera politica ha svolto la professione di giornalista per tanti anni, arrivando anche alla direzione del Tg1. In questo momento si sta tenendo la commemorazione alla Camera dei Deputati, al Senato si terrà oggi, 11 gennaio 2022, alle ore 16:30. In entrambi i casi è atteso l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Funerali di David Sassoli: il legame tra Roma e il defunto Presidente del Parlamento europeo

David Sassoli è molto legato alla città di Roma, nonostante egli sia nato a Firenze da genitori toscani. Da piccolo si trasferì a Roma per il lavoro del padre, ed è qui che ha vissuto per quasi tutta la sua vita. Sassoli aveva così a cuore la nostra Capitale che nel 2013 decise anche di candidarsi alle primarie del PD per governarla.

Ma sappiamo tutti come andò a finire, ossia con la vittoria di Ignazio Marino. Sebbene non sia riuscito ad ottenere questo incarico, tutta la città si è unita al lutto e venerdì sarà pronta a dargli un ultimo saluto.