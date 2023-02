Davide Rosticci morto a 18 anni in un incidente stradale, il racconto di una testimone

Davide Rosticci, 18 anni, è tragicamente morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo della sua moto Ktm, a Milano.

Una testimone ha raccontato gli ultimi momenti dell’adolescente.

Davide Rosticci morto a 18 anni in un incidente stradale

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la vittima stesse percorrendo via Basilea quando si è schiantato contro una Volkswagen che proveniva da via Bisceglie. All’incrocio con via Zurigo e via Parri, l’automobilista – una cittadina cinese di 33 anni – avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Parri senza dare la precedenza al 18enne.

A seguito dello schianto, la moto è stata scaraventata contro lo spartitraffico e, prima di andare a fuoco, avrebbe colpito Davide Rosticci. Il giovane è morto a causa dei traumi riportati.

Sul posto, si sono prontamente recati i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) dislocati a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. Dopo aver tentato di rianimare il giovane senza successo, la vittima è poi stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico sinistro si è consumato intorno alle ore 19:00 di mercoledì 15 febbraio.

Il racconto di una testimone

Alla luce delle prime verifiche effettuate, pare che l’incendio sia stato causato da una scintilla della marmitta, danneggiata dopo l’incidente. Inoltre, è stato confermato che il 18enne non è morto sul colpo come aveva raccontato a MilanoTodayuna testimone. “Sono stata l’ultima persona a tenere la mano a questo ragazzo, a confortarlo e a parlargli.

Era vivo quando sono andata via. L’ambulanza ci ha messo una vita ad arrivare”, ha detto la donna. “Una macchina ha svoltato senza aspettare di avere la freccia verde e lui non ha potuto fare nulla per evitarla. Ho il cuore a pezzi per lui che aveva dolori ovunque e mi ha fatto chiamare la sua mamma. Perché era spaventato e io cercavo solo di tranquillizzarlo. Non mi capacito, il ragazzo era vivo, parlava.

Mai mi sarei aspettata che morisse. I soccorsi ci hanno messo troppo ad arrivare”, ha ricostruito.