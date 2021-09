Dayane Mello: un concorrente la importuna alla Fazenda e sul web scoppia il caos

Caos social alla Fazenda, reality brasiliano a cui sta partecipando Dayane Mello. Nella notte, la modella è stata importunata da un altro concorrente.

Sono passati poco meno di sette mesi da quando le luci della quinta straordinaria e unica edizione del Grande Fratello Vip si sono spente. Da una settimana, la casa è tornata a rivivere con nuovi concorrenti e nuove storia. Nonostante questo, però, i concorrenti della passata edizione hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori.

Tante sono state le offerte di lavoro che hanno ricevuto una volta fuori dalla casa. Te questi, senza dubbio, c’è Dayane Mello. Una volta terminato il reality italiano, la modella è tornata in Brasile, la sua terra, dove ha avuto la possibilità di stare vicino alla sua famiglia, dopo la scomparsa del fratello Lucas, mentre lei era in casa.

Nego do Borel está revoltado com a produção e está jogando itens da baía na parede. A câmera está em lopping e só ouvimos gritos. #Afazenda13 pic.twitter.com/7AM6q8cUUU — Central Dayline 🍎 (@centraldayline) September 18, 2021

Dayane Mello alla “Fazenda”

Una volta arrivata nella terra brasiliana, non sono mancate offerte e proposte televisive di tutti i tipi. Alla ex fidanzata di Stefano Sala, è stata proposta anche la partecipazione alla “Fazenda“, reality brasiliano conosciuto in Italia come ” La Fattoria”. Nel corso dei primi giorni di permanenza, Dayane sta mettendo alla prova le sue forze e ha iniziato ad instaurare dei bei rapporti con gli altri concorrenti. Non tutto è oro ciò che luccica però.

Nel corso di una festa, durante la quale la produzione ha offerto del vino ai concorrenti, il cantante Nego do Borel, uno dei partecipanti, ha approfittato della situazione.

Dayane Mello importunata da Nego do Borel

Un altro vip presente nel reality, si è accorto che stava accadendo qualcosa di strano, ma nessuno degli altri l’ha preso in considerazione. Una volta terminata la festa, e messo apposto, tutti i concorrenti sono andati a dormire normalmente.

Anche Dayane. Tutto ad un tratto, però, proprio Nego do Borel, si è avvicinato a lei con insistenza, cercando di strapparle qualche bacio. La modella l’ha fin da subito respinto, evitando questa spiacevole situazione. Come è evidente da alcuni firmati girati sul web, si vede Nico che cerca di baciare con insistenza Dayane, mentre le tocca tutto il corpo. Quando la modella gli ha chiesto gentilmente di lasciarla dormire in santa pace, il cantante è andato di matto. Ha iniziato a dare dei colpi alla porta per poi lanciare un secchio, sfiorando la sua compagna d’avventura.

I social si schierano con Dayane Mello

Questo episodio ha fatto il giro di tutti i social. In molti programmi della tv brasiliana non si parla d’altro. Anche i fan italiani della modella, che hanno avuto modo di amarla nel corso dei mesi al Grande Fratello Vip, non ci stanno a quanto è accaduto ed è iniziata una vera e propria rivolta.