Gf Vip 6, il dolore di Katia Ricciarelli: “Mi manca una famiglia”

Gf Vip 6, lo sfogo di Katia Ricciarelli nel corso della notte. L'ex moglie di Pippo Baudo dice di essere sola.

Katia Ricciarelli è una dei partecipanti del Grande Fratello Vip, edizione 2021. L’artista ha già fatto parlare di sé a causa della frase omofoba nei confronti di Alex Belli e di una presunta bestemmia che ha indignato i telespettatori del Gf Vip 6, i quali hanno in seguito chiesto la squalifica per Katia.

Durante la notte, La soprano ha però ammesso, in lacrime, di essere infelice e molto addolorata, in un quanto è sola, non ha una famiglia. Uno sfogo umano, comprensibile. Ricordiamo come in passato Katia ebbe una relazione con José Carreras, per poi convolare a nozze con Pippo Baudo. Il matrimonio tra i due naufragò nel 2004.

Gf Vip 6: Katia Ricciarelli è la partecipante più discussa

Katia Ricciarelli è la protagonista più anziana, ma anche la più discussa del Gf Vip 6.

L’attrice e cantante lirica è entrata col botto nella casa più spiata d’Italia. Le sue dichiarazioni nei confronti di Alex Belli hanno fatto discutere non poco. Rivolgendosi all’attore, la soprano aveva detto: “Sembri un po’ ri***ione…”. Un’altra frase infelice, Katia l’ha pronunciata anche dinanzi a Manuel Bortuzzo: “Sembrate paralitiche”. Ricordiamo come Manuel, nuotatore e personaggio televisivo, sia costretto sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile nel corso di una sparatoria nel quartiere Axa di Roma.

Gf Vip 6, Cristiano Malgioglio a Katia : “I gay non indossano solo camicie colorate”

Il recente comportamento di Katia Ricciarelli ha visto l’intervento di Cristiano Malgioglio, il quale ha detto: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi!”. Ma non finisce qui. Katia ha continuato a far parlare di sé, seppur per motivi diversi adesso.

Gf Vip 6, Katia Ricciarelli si commuove

Dopo la presunta bestemmia da parte di Katia Ricciarelli, i telespettatori avevano chiesto la squalifica della soprano. Alla fine, non sono stati provvedimenti di questo tipo nei confronti della concorrente, la quale di notte si è messa a piangere. In un momento di commozione diretta durante la sua permanenza al Gf Vip, Katia ha dichiarato: “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola”.