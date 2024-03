Le forze ucraine hanno attaccato la Russia con decine di droni. Hanno colpito una raffineria a Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine.

Decine di droni ucraini sulla Russia: a fuoco raffineria

Le forze ucraine hanno attaccato la Russia con decine di droni. L’attacco si è verificato nelle ultime ore, colpendo anche una raffineria a Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine. Una delle unità della raffineria, nella zona industriale di Kstov, ha preso fuoco. La notizia è stata riportata dal governatore della regione, citato da Ria Novosti.

Decine di droni ucraini sulla Russia: 25 droni abbattuti

Decine di droni ucraini sono stati inviati in Russia e hanno colpito anche una raffineria a Nizhny Novgorod. Il ministero della Difesa ha dichiarato che almeno 25 droni ucraini sono stati abbattuti in diverse regioni, di cui due in quella di Mosca e uno in quella di San Pietroburgo. Fortunatamente non sono state segnalate vittime.