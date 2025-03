Un'inchiesta sull'edilizia mette in crisi oltre 1.600 famiglie milanesi.

La crisi abitativa a Milano

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, si trova oggi ad affrontare una crisi abitativa senza precedenti. La situazione è diventata insostenibile per oltre 1.600 famiglie che hanno investito i propri risparmi in case in costruzione, ora bloccate a causa di un’inchiesta sull’edilizia. Questo scenario ha portato alla luce le difficoltà economiche e psicologiche che queste famiglie stanno vivendo, costrette a vivere nell’incertezza e nel disagio.

Il comitato Famiglie Sospese

Filippo Borsellino, uno dei portavoce del comitato Famiglie Sospese, ha espresso il dolore e la frustrazione di chi si trova in questa situazione. “Dobbiamo iniziare a superare il concetto di Salva-Milano, e iniziare a parlare di decreto salva-famiglie perché siamo noi le vittime di questa situazione”. Le parole di Borsellino risuonano come un grido di aiuto, evidenziando l’urgenza di un intervento che possa alleviare le sofferenze di chi ha investito tutto in un sogno di stabilità e sicurezza.

Le conseguenze dell’inchiesta

L’inchiesta che ha coinvolto l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni ha avuto ripercussioni devastanti. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto di non approvare il decreto Salva Milano, lasciando le famiglie in una situazione di stallo. “Il mio bilocale costava intorno ai 300 mila euro, ne ho versati il 30%. Ora è tutto bloccato” racconta Borsellino, evidenziando come la burocrazia e le indagini possano distruggere i sogni di una vita. La mancanza di certezze ha portato a un aumento della tensione sociale, con famiglie che si sentono abbandonate dalle istituzioni.

Un futuro incerto

Le famiglie coinvolte non chiedono solo un intervento immediato, ma anche una visione a lungo termine che possa garantire la sicurezza abitativa. La crisi non è solo economica, ma anche sociale, con ripercussioni su salute mentale e benessere. È fondamentale che le autorità locali ascoltino le richieste di aiuto e si attivino per trovare soluzioni concrete. La questione del decreto salva-famiglie deve diventare una priorità, affinché Milano possa tornare a essere una città accogliente e solidale per tutti i suoi abitanti.