La crisi edilizia a Milano: un’emergenza sociale

Negli ultimi mesi, Milano si è trovata al centro di una crisi edilizia senza precedenti, un fenomeno che ha messo in ginocchio molte famiglie che avevano investito i propri risparmi in case in costruzione. L’inchiesta sull’edilizia ha portato a un arresto di alto profilo, quello dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, scatenando un terremoto politico e sociale. Le famiglie coinvolte, oltre 1.600, si trovano ora in una situazione di incertezza e angoscia, con i loro sogni di una nuova casa bloccati in un limbo burocratico.

Il grido d’aiuto delle famiglie sospese

Filippo Borsellino, portavoce del comitato Famiglie Sospese, esprime il sentimento di frustrazione e impotenza che pervade le famiglie milanesi. “Dobbiamo iniziare a superare il concetto di Salva-Milano e iniziare a parlare di decreto salva-famiglie perché siamo noi le vittime di questa situazione”. Le parole di Borsellino risuonano come un appello urgente a chi di dovere, affinché si prendano misure concrete per risolvere la crisi. Molti di loro hanno versato ingenti somme di denaro, come il 30% del costo totale dell’immobile, e ora si trovano a dover affrontare una realtà in cui i loro investimenti sono congelati.

Le conseguenze del blocco edilizio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto di non approvare il decreto Salva Milano, evidenziando la necessità di una riforma più ampia e mirata. Tuttavia, le famiglie non possono aspettare. La situazione attuale non solo compromette i loro progetti di vita, ma ha anche ripercussioni economiche significative per l’intera città. I cantieri fermi non generano lavoro e il mercato immobiliare subisce un rallentamento che potrebbe avere effetti a lungo termine. La richiesta di un decreto salva-famiglie diventa quindi non solo una questione di giustizia sociale, ma anche un imperativo economico per il futuro di Milano.