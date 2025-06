C’è ancora tanto mistero dietro la morte di Chiara Poggi, ogni giorno ci sono notizie diverse ma la verità ancora non viene a galla. Il pompiere amico della madre di Andrea Sempio avrebbe smentito la versione della donna. Ecco cosa è successo.

Delitto di Garlasco: le dichiarazioni della madre di Andrea Sempio

Andrea Sempio

è, per il momento, l’unico indagato per il delitto di Garlasco dalla riapertura del caso. Si continua a indagare sul suo alibi e su quello che dichiararono all’epoca i suoi genitori. La versione dei fatti della madre, Daniela Ferrari, sembra vacillare ogni giorno sempre di più. La donna, infatti, il 15 febbraio del 2017 disse: “mi sono svegliata verso le 7.30. In casa c’erano mio figlio e mio marito. Si erano già alzati anche loro. Io verso le 8.15 sono uscita per andare a fare delle commissioni, sono andata in un paese vicino per il telecomando del cancello, ho fatto la spesa a Gambolò e sono tornata verso le dieci. Quando sono uscita mio figlio era già vestito. Sono tornata e gli ho dato le chiavi della macchina, è rientrato verso mezzogiorno e mi ha detto che era stato in libreria ma l’aveva trovata chiusa e poi era stato a trovare la nonna.”

Delitto di Garlasco, il pompiere smentisce la madre di Andrea Sempio: il racconto cambia tutto

La ricostruzione dei fatti da parte del pompiere, amico della madre di Andrea Sempio, è però diversa da quella fornita dalla donna. Secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato analizzando il traffico telefonico dei Sempio che si è risaliti all’ex vigile del fuoco. La mattina dell’omicidio di Chiara, il pompiere e Daniela Ferrari si sono scambiati due messaggi, uno alle ore 8.47 e uno alle ore 9.09. Come detto la ricostruzione dei fatti dal parte del pompiere è diversa da quella della donna e ciò ha convinto gli inquirenti a pensare che sia stata la madre di Sempio ad andare a Vigevano e sarebbe stata lei a prendere il biglietto del parcheggio. Una contestazione che i pm avrebbero voluto muovere alla madre di Andrea Sempio, senza però riuscirci.