Denervazione Renale: Una Soluzione Innovativa per Gestire l'Ipertensione nei Pazienti con Malattie Renali

La gestione della pressione arteriosa nei pazienti affetti da malattia renale cronica (MRC) è fondamentale per prevenire la progressione della malattia e i rischi cardiovascolari associati. Recentemente, un documento della Società Italiana di Nefrologia ha aperto nuove prospettive sull’utilizzo della denervazione renale (RDN), un intervento innovativo in grado di controllare l’ipertensione nonostante le limitazioni della terapia farmacologica.

Riconoscimento della denervazione renale

Il Position Paper della SIN, pubblicato sul Journal of Nephrology, rappresenta un passo significativo nel riconoscimento della RDN come opzione terapeutica per i pazienti con ipertensione resistente. Questo documento, che si allinea alle linee guida della European Society of Hypertension e della European Society of Cardiology, identifica la RDN come un ‘terzo pilastro terapeutico’ accanto a modifiche nello stile di vita e alla terapia farmacologica.

Prove cliniche a sostegno della RDN

Le raccomandazioni sono supportate da dati clinici solidi, inclusi i risultati del programma globale Spyral HTN di Medtronic, che ha coinvolto oltre 5000 pazienti. Questo studio ha dimostrato la sicurezza e l’efficacia della denervazione renale nel ridurre stabilmente la pressione arteriosa nel lungo termine.

Espansione delle indicazioni per i pazienti con MRC

Il documento della SIN amplia le attuali raccomandazioni, suggerendo che la RDN possa essere utilizzata anche nei pazienti con MRC, una popolazione complessa e ad alto rischio. Ciò rappresenta una notevole evoluzione nelle pratiche cliniche italiane, offrendo nuove opportunità per il controllo dell’ipertensione in situazioni dove i farmaci non sono sufficienti.

Benefici della denervazione renale

Uno dei principali vantaggi della RDN è la sua capacità di offrire una riduzione duratura della pressione sanguigna senza compromettere la funzione renale. Inoltre, la procedura ha mostrato effetti positivi nella riduzione dell’albuminuria e della proteinuria, indicatori fondamentali per la salute renale e cardiovascolare.

Applicazioni cliniche in scenari complessi

Il documento evidenzia risultati incoraggianti in contesti clinici ad alto rischio, come i pazienti con funzione renale compromessa, quelli in dialisi, e i pazienti trapiantati di rene. In questi casi, la denervazione renale ha dimostrato di migliorare il controllo della pressione e mantenere la stabilità della funzione renale nel tempo.

Il dottor Sandro Feriozzi, esperto nel campo, ha sottolineato l’importanza di ridurre l’attività del sistema nervoso simpatico nei pazienti con malattia renale cronica, e ha evidenziato come la RDN rappresenti uno strumento concreto in situazioni in cui la terapia farmacologica non è adeguata o ben tollerata.

Impegno della comunità scientifica e approvazioni internazionali

La RDN di Medtronic è già approvata in oltre 75 paesi e supportata da un vasto programma di ricerca che ha trattato più di 30.000 pazienti. Negli Stati Uniti, il sistema di denervazione è stato approvato dalla FDA nel 2025, mentre in Giappone l’approvazione è arrivata nel settembre 2025. Questi sviluppi confermano la RDN come opzione terapeutica sicura e basata su evidenze.