Torna in aula Denis Verdini, ai domiciliari per tre condanne definitive: ecco tutte le accuse a suo carico.

Denis Verdini è tornato davanti ai giudici per rispondere di nuove accuse. L’ex parlamentare di Forza Italia, attualmente ai domiciliari per una pena cumulativa legata a tre condanne definitive, è comparso questa mattina in aula a Roma, nell’ambito di un procedimento che si preannuncia complesso. Al centro del dibattimento, le contestazioni mosse dalla Procura e il ruolo ricoperto da Verdini nei fatti contestati.

Denis Verdini a processo per evasione: la prossima udienza

Il procedimento riprenderà a dicembre 2025, quando il tribunale ascolterà tre testimoni indicati dalla Procura, chiamati a confermare le presunte violazioni contestate a Verdini.

Denis Verdini a processo per evasione: le accuse a suo carico

Denis Verdini si trova agli arresti domiciliari per scontare una pena cumulativa di 15 anni e 10 mesi, derivante da tre condanne definitive per bancarotta fraudolenta. Le condanne riguardano:

6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato presidente per oltre vent’anni.

per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato presidente per oltre vent’anni. 5 anni e 6 mesi per il fallimento della Società Toscana Edizioni, editrice de Il Giornale della Toscana.

per il fallimento della Società Toscana Edizioni, editrice de Il Giornale della Toscana. 3 anni e 10 mesi per il fallimento di un’impresa edile a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Tre cene a Roma, non autorizzate, sono valse a Denis Verdini un nuovo processo per evasione dai domiciliari. L’ex parlamentare di Forza Italia è comparso davanti al giudice monocratico di Roma: secondo la Procura avrebbe violato i permessi che gli consentivano di lasciare la sua villa a Firenze solo per cure odontoiatriche. Invece, nelle date del 26 e 30 ottobre 2021 e dell’11 gennaio 2022, si sarebbe recato in un ristorante della Capitale.

Per queste presunte infrazioni, era stato disposto il carcere, poi sospeso per motivi di salute. Verdini, attualmente ai domiciliari, sta scontando una pena complessiva di quasi 16 anni per tre condanne definitive.