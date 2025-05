Dieselgate: 4 ex manager condannati con l'accusa di truffa

Il caso Dieselgate aveva ottenuto rilevanza al momento della sua uscita ed ha interessato in particolare l’azienda automobilistica tedesca Volkswagen che aveva modificato i parametri relativi alle emissioni di inquinanti prodotti dal diesel delle proprie autovetture permettendone il commercio in Europa e negli Stati Uniti anche se non risultavano conformi ai limiti stabiliti dalle leggi.

Caso Dieselgate, di cosa si tratta

Lo scandalo Dieselgate è venuto alla ribalta nel settembre 2015 quando l’agenzia american EPA ha notificato all’azienda tedesca una violazione del Clean Air Act, una legge presente negli Stati Uniti e relativa alla qualità dell’aria.

In pratica Volkswagen avrebbe manomesso le centraline di 11 milioni di veicoli facendo risultare valori di inquinamento più bassi del reale così da poter vendere questi veicoli sul mercato europeo ed americano.

Condannati 4 ex manager

Sono arrivate dopo 10 anni dalla scoperta le prime sentenze relative a questo importante caso. I risultati vedono la condanna di 4 ex manager dell’azienda.

I manager risultano colpevoli di truffa, per due di questi è prevista anche la detenzione per diversi anni. Lo riporta Ansa.it tramite la diffusione su diversi giornali tedeschi. Il tribunale che ha emesso la sentenza è quello di Braunwschweig.

Chissà se nei prossimi mesi non possano esserci altri soggetti imputati per questo scandalo di fama mondiale.