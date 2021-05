Denise Pipitone, l’ex procuratore Di Pisa: “La famiglia odiava Piera Maggio”

Secondo Di Pisa il rapimento di Denise Pipitone è legato all'odio della famiglia, in particolare di Anna Corona, nei confronti di Piera Maggio.

L’ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa sostiene che la vicenda legata alla scomparsa di Denise Pipitone “nasca in ambito familiare dall’odio che Anna Corona nutriva per Piera Maggio“. “Mi sono fatto un’idea precisa”, ha affermato, dopo aver analizzato un’intercettazione telefonica in cui Jessica Pulizzi (figlia di Piero, papà biologico di Denise) affermava di aver portato la bimba a qualcuno: questo qualcuno l’avrebbe poi consegnata ad altre persone che l’avrebbero portata in un campo rom di Mazara per poi allontanarsi poco dopo.