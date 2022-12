Denise Pipitone, la requisitoria contro Maria Angioni: "È diventata star"

La dura requisitoria del pm contro la ex magistrata del caso Denise Pipitone Maria Angioni: "Contesa dalle tv, è diventata una star"

Il pm Roberto Piscitello ha lanciato una dura requisitoria contro l’ex magistrato del caso Denise Pipitone, Maria Angioni.

Il processo, aperto per false informazioni a pubblico ministero, era nato proprio da alcune dichiarazioni della Angioni.

Durissime parole del pm Roberto Piscitello nella requisitoria contro l’ex magistrata Maria Angioni, divenuta un volto molto noto agli occhi dell’opinione pubblica a causa del caso Denise Pipitone: “Enfatizzate nei media le funzioni svolte all’epoca del sequestro di Denise Pipitone, Maria Angioni ha trovato il modo di essere una parte sempre più importante del nuovo interesse sul caso, apparendo – in un crescendo esponenziale – in moltissime trasmissioni televisive come su diverse piattaforme online.

L’ex pm ha assunto ben presto il ruolo di vera e propria star televisiva, la cui presenza, in diretta negli studi o da remoto, veniva contesa dalle decine di trasmissioni che sulle reti pubbliche o private calibravano i loro palinsesti proprio sul sequestro della bambina mazarese.”

Le parole su Angioni

Il pm, poi, ha proseguito entrando nei dettagli: “In ciascuna delle innumerevoli ospitate era proprio il magistrato a far assumere alla vicenda i connotati di un giallo, la cui mancata positiva soluzione riferiva essere dipesa da errori, da depistaggi, da interessi particolari di questa o quella consorteria criminale e soprattutto dalla infedeltà dell’organo di Polizia che aveva condotto quelle indagini: il commissariato di Mazara del Vallo.”