Denise Pipitone, svolta a La vita in diretta: “Abbiamo scoperto la bugia del fidanzato di Jessica”

Il fidanzato di Jessica Pulizzi avrebbe mentito sui tempi in cui, l'1 settembre 2004, è venuto a sapere della scomparsa di Denise Pipitone.

Spuntano nuovi elementi sul caso di Denise Pipitone, in particolare sul fidanzato di Jessica Pulizzi (sua sorellastra) Gaspare Ghaleb: l’uomo aveva dichiarato di aver saputo della sparizione della bimba dauna telefonata della ragazza, chiamata che però non è presente sui tabulati.

La scoperta è stata resa nota durante la trasmissione La vita in diretta in onda su Rai Uno. Il conduttore Alberto Matano ha spiegato che Gaspare aveva raccontato di essere venuto a conoscenza della scomparsa di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo.

L’uomo aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che la sua fidanzata gli aveva telefonato: “Peccato che quella telefonata non esiste.

L’ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39?“. Ciò fa presumere che l’uomo sapesse della notizia prima che diventasse pubblica.

Il maresciallo Francesco Lombardo, che sii era occupato delle indagini, ha anche spiegato che Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l’estate.

Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato una cella vicino al luogo della sparizione, ha aggiunto.

Oltre a ciò la Procura sta anche lavorando sull’albergo Ruggero, quello in cui lavorava Anna Corona. “Stanno sentendo delle persone, alcune erano già presenti nel fascicolo di inchiesta“, si è spiegato durante il programma. Tra queste la collega della madre di Jessica, che ha ammesso di aver falsificato la sua firma, il proprietario, l’aiuto cuoco e il manutentore. In particolare tra questi ultimi tre ci sono versioni discordanti circa la presenza della donna all’interno dell’hotel il giorno della sparizione.

Il primo ha spiegato di averla vista almeno fino a mezzogiorno (“Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l’ho richiamata e gliel’ho fatto notare“) così come il secondo, che si è ricordato di averle servito un uovo al tegamino. Il terzo invece ha affermato di non aver visto né Anna né le figlie il giorno della scomparsa di Denise: “Quando sono passato in reception, c’erano due tre persone ma non loro“.