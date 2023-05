Denunciato 19enne che mette incinta la fidanzata di 13 anni, lei lo difende

Una vicenda surreale che arriva dalle colonne della Gazzetta di Mantova: è stato denunciato un 19enne che mette incinta la fidanzata di 13 anni ma lei lo difende. In tribunale la giovanissima vittima ha giustificato l’imputato affermando: “Siamo una famiglia”. Il giovane è stato iscritto a registro per violenza sessuale su minore dopo fatti censiti nel 2021. Una 13enne, studentessa di una scuola media di Mantova, era rimasta incinta del ragazzo.

Dato che le due famiglie si conoscevano la coppia si era “formata” ma il 19enne rischia una condanna e una pena in carcere per un massimo di 12 anni. C’è un problema: la coppia si sente una famiglia e l’indagato è comparso innanzi al giudice dell’udienza preliminare. In Tribunale i due ragazzi ci sono arrivati insieme e mano nella mano. In più erano con la loro bambina.

In aula, da quanto si apprende, c’erano anche i genitori che hanno accettato la storia d’amore tra i due. E in termini giuridici cosa vuol dire, anche a contare che l’inchiesta è stata aperta d’ufficio e che non ci sono denuncianti? Il difensore Giovanni Gasparini ha detto: “Il rigore della norma va ricondotto nel contesto di una vicenda nella quale non c’è traccia della violenza presunta dalla legge. A sconfessarla, la violenza, è stato lo stesso atteggiamento dei ragazzi, mano nella mano”.