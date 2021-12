Derubati giornalista e troupe de La Vita in Diretta durante un servizio sui furti: all'improvviso qualcuno sfonda il finestrino dell'auto e fa man bassa

Surreale vicenda in Veneto, dove vengono derubati giornalista e troupe de La Vita in Diretta proprio durante un servizio sui furti: Filomena Leone e gli operatori seguiti in studio da un preoccupato Alberto Matano erano sul posto per documentare i colpi nelle ville.

Derubati giornalista e troupe durante un servizio sulla “banda dei vip”

E proprio in occasione di un collegamento del programma di Rai Uno è accaduto l’impensabile: durante un servizio sulla cosiddetta “banda dei vip” e su alcune rapine avvenute in abitazioni di persone facoltose si viene a sapere che anche la troupe è stata derubata. In realtà la notizia arriva a Matano in studio dopo il collegamento che aveva parlato di un gruppo di 3-4 persone componenti della banda in questione.

Servizio e colpo “in diretta”: derubati giornalista e troupe di Matano

Ha spiegato a Matano l’inviata Filomena Leone: “Sto bene, un grande spavento come puoi immaginare. Subito dopo il collegamento con lo studio ci hanno rotto il finestrino della macchina. Noi avevamo parcheggiato a pochissimi metri dalla villa di Fernando Renè Caovilla (imprenditore del settore calzaturiero) che è stata teatro di una rapina il 2 dicembre scorso”. E ancora: “Hanno rubato delle borse, i computer. Adesso sono arrivati i carabinieri: due minuti prima erano passati di qua e non avevano visto nessuna macchina sospetta”.

L’assurdità di un servizio che diventa scena del crimine: derubati giornalista e troupe

La chiosa di Matano è stata amara: “L’importante è che tu stia bene, mi ero preoccupato quando ho capito che era successo qualcosa e non eri in onda. Tranquillizziamo anche i tuoi familiari. Devo dire che è assurdo che mentre siamo lì a documentare le rapine, la nostra inviata è rimasta vittima di un furto”.