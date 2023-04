Detenuto evaso da Nuoro, arrestati i possibili complici

Detenuto evaso da Nuoro, c’è uno scenario e sono stati arrestati i possibili complici che avrebbero agevolato la fuga rocambolesca del boss della mala garganica Marco Raduano. I media parlano di “clamorosa svolta sull’evasione dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros del 39enne boss della mafia gargana” Raduano. Dopo indagini dei carabinieri e della polizia è stata la Squadra Mobile di Nuoro ad arrestare due persone.

Evaso da Nuoro, arrestati i complici

Le presunzioni di reato a loro carico sono gravi e si tratterebbe della moglie di un detenuto e di un agente carcerario. In ipotesi la coppia potrebbe avere avuto un qualche ruolo strategico ed operativo nella fuga dal braccio dell’alta sicurezza del boss pugliese. Come si ricorderà Raduano si era calato dal muro di cinta del penitenziario con delle lenzuola annodate. Del boss pugliese non si hanno più tracce dal 25 febbraio e da questo punto di vista il Procuratore della Repubblica di Nuoro Patrizia Castaldini e il Questore Alfonso Polverino hanno fornito alcuni dettagli alle nei locali della questura di Nuoro.

Una fuga che aveva fatto il giro del web

Le immagini della fuga di Raduano avevano fatto il giro del mondo sul web: il malavitoso era infatti riuscito a costruirsi una lunga corda tutto da solo. Poi l’aveva lanciata al di là del muro che circonda la struttura penitenziaria ed era riuscito a scavalcarlo, dileguandosi nel nulla.