Di Maio: “Natale 2021? Non vogliamo chiudere, il vaccino è l’unica strada”

Il ministro degli Esteri ha detto la sua sull'attuale situazione Coronavirus in Italia e, per avere un Natale libero, ammette che l'unica via è il vaccino.

In occasione del Festival delle Religioni di Firenze, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato della situazione Covid in Italia e delle vacanze natalizie che si avvicinano sempre di più. L’obiettivo del Governo, a quanto sembra, è quello di assicurare alle famiglie un Natale libero.

Di Maio: “Il Governo vuole un Natale libero, bisogna accellerare con la terza dose”

“Tutte le accelerazioni che vedrete su terze dosi e misure che possano cautelare rispetto al Natale le adotteremo tutte”.

Di Maio: “L’alternativa al vaccino è un altro lockdown”

Il ministro ha anche aggiunto di aver parlato con i politici tedeschi, ammettendo senza mezzi termini che:

“Sono molto più preoccupati di noi perché hanno dati più preoccupanti. Noi ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in quel periodo possa restare aperto, perché il punto fondamentale è che l’alternativa a Green pass e vaccini è chiudere e noi non vogliamo arrivare a questo”.

Di Maio: “Non possiamo lasciare il Paese agli antiscienza”

É necessario seguire ciò che dice la comunità scientifica che al momento invita alla terza dose e marca come l’unica strada per uscire dalla pandemia sia non avere interruzioni con la campagna vaccinale.