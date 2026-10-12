Il rapper Diddy, che sta scontando 50 mesi di prigione, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un'emergenza medica.

Sean “Diddy” Combs sarebbe stato trasferito d’urgenza dalla prigione a una struttura sanitaria dopo aver riportato un trauma cranico. Il rapper e produttore musicale statunitense, 56 anni, si trova detenuto nel penitenziario federale FCI Fort Dix, nel New Jersey, dove sta scontando una condanna a 50 mesi di reclusione. A riferire la notizia è stato il sito americano TMZ, secondo cui l’episodio si sarebbe verificato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre.

Le circostanze dell’infortunio non sono ancora state chiarite e non è noto come Combs si sia procurato la ferita.

Diddy in ospedale: il trasferimento in ambulanza e il ritorno in carcere

Secondo le fonti citate da TMZ, l’ambulanza avrebbe lasciato il penitenziario intorno all’una di notte, per consentire al produttore di ricevere cure mediche.

Diddy sarebbe poi tornato in carcere prima dell’alba dello stesso giorno. Al momento del rientro, secondo quanto riferito dai media statunitensi, sarebbe stato cosciente e in grado di parlare. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né informazioni ufficiali sulla dinamica dell’incidente.

Anche il suo rappresentante ha dichiarato a People e ad altri media americani che lo staff è al lavoro per verificare le circostanze dell’accaduto, sottolineando che la salute e il benessere dell’artista rappresentano la priorità.

Al momento, quindi, la notizia del ricovero si basa sulle ricostruzioni giornalistiche e non sono stati resi pubblici dettagli medici completi.

Le tensioni in carcere e la condanna per prostituzione

L’episodio arriva dopo settimane movimentate per Combs. A luglio, secondo quanto riportato da TMZ, il rapper sarebbe stato coinvolto in una colluttazione con un altro detenuto, circostanza che avrebbe portato al suo trasferimento temporaneo in un’unità detentiva separata.

Più recentemente, nuove segnalazioni sulle presunte condizioni privilegiate di cui avrebbe goduto in carcere hanno attirato l’attenzione dei media. Secondo un’inchiesta di NBC News, ripresa da diverse testate, Combs avrebbe avuto accesso a oggetti vietati, tra cui un telefono cellulare e un tablet modificato, oltre a ricevere presunti trattamenti di favore. Si tratta di circostanze riferite da fonti e non tutte confermate ufficialmente.

Il fondatore della Bad Boy Records sta scontando una pena di 50 mesi dopo essere stato condannato nel 2025 per due capi d’imputazione relativi al trasporto di persone a fini di prostituzione. È stato invece assolto dalle accuse più gravi di traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al racket. La data prevista per la sua scarcerazione è stata modificata e, secondo le più recenti ricostruzioni dei media americani, è stata rinviata al 2 marzo 2028.