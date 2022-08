Dieta dei 5: come funziona il regime seguito da Antonella Clerici

La dieta dei 5, seguita anche da Antonella Clerici, è un regime dagli ottimi risultati che si basa sui cinque pasti al giorno per un fisico in forma.

Antonella Clerici si sta preparando alla nuova stagione televisiva che riparte, a breve. Per essere in forma, ha deciso di sottoporsi alla dieta dei 5 che le ha permesso di ottenere importanti risultati, come dimostra il suo fisico. Vediamo quale è questo regime alimentare e in cosa consiste, oltre al programma da seguire.

Dieta dei 5 di Antonella Clerici

La nota conduttrice Antonella Clerici, per tornare in forma e perdere i chili in eccesso, ha deciso di seguire un regime molto particolare, ma dagli ottimi risultati come dimostra il suo fisico. Si tratta della dieta dei 5, nota anche come Pentadieta o dieta dei Flachi, dal nome di colei che l’ha ideata, ovvero Evelina Flachi.

Una esperta in scienza dell’alimentazione che ha scritto anche un libro, proprio insieme ad Antonella Clerici, riguardo alcune ricette light da consumare in questo regime per tornare in forma. Un regime che prevede la seguente formula: 5-1-5-1-5. Una formula che consiste nei cinque pasti da consumare al giorno: colazione, pranzo e cena compreso gli spuntini di metà mattina e merenda.

Ognuno degli alimenti da consumare ai pasti deve contenere cinque nutrienti, quindi proteine, fibre, carboidrati, grassi vegetali, minerali e antiossidanti. Per quanto riguarda gli spuntini, le cose cambiano, dal momento che devono essere a base di un solo nutriente: le proteine oppure i grassi. Antonella Clerici ha deciso di seguire questa dieta per evitare il gonfiore e l’affaticamento.

Un regime che prevede, oltre a determinati piatti, anche una attività fisica da seguire con una certa costanza e dedizione. Antonella Clerici, infatti, a pranzo consuma un primo piatto insieme a delle verdure, mentre la sera delle proteine o il minestrone. L’acqua è fondamentale, così come bere tisane e tè verde.

Dieta dei 5: benefici

La dieta dei 5 che segue anche la nota conduttrice Antonella Clerici è davvero efficace. Un regime che non soddisfa soltanto la parte fisica con un corpo in forma aiutando a sentirsi più leggere, ma anche i cinque tipi di benessere: emotivo, fisico, sociale, intellettuale e spirituale. Un regime che aiuta a dimagrire, ma anche a concedersi degli strappi alla regola.

Un regime che permette di ottenere importanti benefici, come testimonia la stessa Antonella Clerici. Si possono perdere dai 3 ai 4 kg al mese senza troppi sacrifici o rinunce dal momento che, in almeno due giorni della settimana, è possibile concedersi qualche sregolatezza o lasciarsi andare, senza ovviamente esagerare.

La dieta dei 5, seguita dalla popolare conduttrice, aiuta a mantenere e recuperare il peso forma, ma anche al tempo stesso, disintossicare e depurare l’organismo dai liquidi in eccesso. Con questo regime, stando attenta a non esagerare, la Clerici è arrivata a perdere circa 5 kg in un mese senza troppi sforzi o fatica.

Un regime nel quale si tende a prediligere le cotture semplici come la griglia o cibi al vapore, evitando i fritti e i troppi condimenti o intingoli. Prima di ogni pasto, la Clerici beve un bicchiere d’acqua tiepida con un po’ di succo di limone in modo da placare il senso di fame e non abbuffarsi, oltre che per favorire la digestione.

Dieta dei 5: l’integratore migliore

Considerando che il tè verde è un tipo di bevanda da assumere nella dieta dei 5, si può aggiungere a questo regime alimentare anche un integratore che ha questo elemento tra i suoi componenti essenziali. L’integratore di cui stiamo parlando è Aloe Vera Ultra, un prodotto a base naturale in vendita in compresse che contrasta i chili in eccesso.

Un supporto di origine italiana molto apprezzato e raccomandato dai consumatori, ma anche dagli esperti con ottimi risultati e benefici. Infatti, questo integratore permette di bruciare i grassi in eccesso in modo da velocizzare il dimagrimento, stimola il metabolismo e ha proprietà saziante. Inoltre, ha un effetto detox sul fegato, i reni e anche l’intestino.

Aloe Vera Ultra si differenzia da altri integratori immessi sul mercato perché contiene elementi e ingredienti naturali privi di sostanze dannose, come l’aloe vera, una pianta che, tra le altre cose, migliora la fase digestiva e riequilibra l’attività intestinale favorendo una buona evacuazione e il tè verde, appunto, che scioglie i grassi, riduce il gonfiore per un fisico in forma.

Grazie ai suoi benefici è anche riconosciuto dal ministero della salute che lo definisce sicuro e attendibile. Attualmente è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse dopo i pasti insieme a un po’ di acqua sono sicuramente la dose che gli esperti raccomandano, per attaccare i cumuli di adipe evitando che si possano formare in un secondo momento.

Un integratore che, essendo originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i propri dati rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore che andrà a confermare l’ordine appena fatto. Aloe Vera Ultra è in offerta al costo di 49,99€ per 4 confezioni invece di 200 con pagamento anticipato con Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.