Dieta Antonella Clerici: come ha fatto a dimagrire in poco tempo

La dieta di Antonella Clerici favorisce la perdita di peso e la preservazione del benessere psicofisico dell’organismo. Scopriamo insieme come funziona e come seguirla correttamente, in modo da perdere peso senza stressare l’organismo.

Dieta Antonella Clerici

Negli ultimi tempi, Antonella Clerici ha recuperato una forma fisica perfetta, di certo, non a causa di una dieta miracolosa, ma di un regime alimentare nuovo, un punto di incontro tra il cibo che la conduttrice ama e quello salutare, essenziale non solo per perdere peso e mantenersi in forma, ma anche per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo, una scelta che è ancora più importante con la menopausa, quando i chili di troppo si accumulano a causa di un calo brusco degli estrogeni e perdere peso diventa più difficile.

La dieta di Antonella Clerici si divide in cinque fasi, che coprono una arco temporale di cinque settimane. La prima è una fase di disintossicazione, la seconda è una fase metabolica, la terza è una fase latteo ovo vegetariana, la quarta è una fase total body, la quinta è una fase di mantenimento. Antonella Clerici non beve alcolici e non ama le tisane che, in ogni caso, per chi le ama, potrebbero aiutare nella perdita di peso, specie se si punta su tisane depurative e tisane digestive. Mangiare una porzione di verdura, cotta o cruda, e bere un bicchiere di acqua favorisce il senso di sazietà. Infine, se un giorno si sgarra, il giorno dopo si controlla l’alimentazione.

Dieta Antonella Clerici: benefici

La dieta di Antonella Clerici può essere seguita da chiunque avesse bisogno di perdere peso, da chi dovesse accumulare dei chili in più con estrema facilità, da chi desidera preservare il peso forma ottimale e il benessere psicofisico dell’organismo, da chi ha difficoltà a perdere peso. Non è un caso se la dieta a cinque fasi può essere seguita anche ad intervalli regolari, sebbene poi la nutrizionista che segue Antonella Clerici, la stessa che ha ideato questa dieta, Evelina Flachi, suggerisce che, ad un certo punto, seguire questo regime alimentare diventa quasi automatico.

I benefici della dieta riguardano la perdita di peso, ma anche la preservazione di un buon stato di salute. Tuttavia, questi obiettivi, possono essere raggiunti con maggiore difficoltà se la dieta non è supportata da un esercizio fisico regolare. Antonella Clerici, ad esempio, va sul tapis roulant e si concede delle passeggiate, per almeno 45 minuti, tre volte a settimana. Questi suggerimenti, per chi legge, potrebbero fare la differenza.

Dieta Antonella Clerici: integratore

L’assunzione di un integratore alimentare, durante la dieta, in alcuni casi, può aiutare quelle persone che hanno maggiori difficoltà a perdere peso. Aloe Vera Slim, ad esempio, può aiutare in questo caso, prima di tutto, perché si compone di ingredienti naturali al 100%, in secondo luogo, per la sua capacità di risvegliare il metabolismo e aiutare la persona a perdere peso in modo più rapido ed effettivo.

E’ l’integratore dimagrante naturale più abbinato nelle varie diete. Inoltre è notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Aloe Vera Slim:

l’ Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 € invece di 200€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

