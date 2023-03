Dieta della menopausa primaverile: i migliori cibi da assumere

La primavera è una stagione in cui tutto fiorisce, ma molte donne possono avvertire in misura maggiore i sintomi di vampate di calore e di accumuli di chili di troppo a causa della menopausa. Per vivere meglio questo periodo, la dieta della menopausa, grazie ai cibi di stagione, permette di prendersi cura di sé stessi in modo sano e naturale.

Dieta della menopausa primaverile

La menopausa, ormai si sa, non è amica della linea, anzi. In questa fase le donne che hanno 45 anni circa cominciano ad avvertire i primi segni e sintomi di questo periodo delicato. Il gonfiore accentuato, la ritenzione idrica non fanno altro che accentuarsi. Per questi motivi, la dieta della menopausa è sicuramente un regime indicato per stare bene.

Gli ormoni cominciano, pian piano, a fare i capricci con il corpo che si abitua, in maniera graduale, a questo passaggio. Il gonfiore, la ritenzione idrica, insieme ai depositi di grasso e ai chili in più, sono sicuramente gli effetti maggiormente evidenti di questa fase che ogni donna attraversa. Nel periodo primaverile, complice anche il cambio di stagione, sicuramente va ad accentuarsi.

Non si tratta soltanto di una questione estetica, ma anche psicologica poiché le donne provano imbarazzo e disagio. La dieta della menopausa da seguire in questo periodo è il modo migliore e maggiormente indicato per tornare in forma riuscendo così a garantire un buon benessere psicofisico.

Inoltre, riuscire a perdere peso può essere molto difficile per via della riduzione del livello degli estrogeni che circolano nel corpo. La stagione primaverile, complice anche le belle giornate, invita maggiormente a uscire e stare all’aria aperta, riuscendo così a tornare in forma discreta. La riduzione dei livelli degli estrogeni porta poi a un accumulo di grassi nel corpo.

Dieta della menopausa primaverile: consigli

Il periodo primaverile è sicuramente il migliore per cominciare la dieta della menopausa riuscendo così a tornare in forma anche grazie ai tantissimi alimenti che si trovano sulle bancarelle o nei supermercati. Perdere peso è un modo ottimale per correggere le proprie abitudini e apportare le giuste modifiche nel proprio stile di vita.

Con le belle giornate e il sole, si può approfittarne per uscire e praticare attività fisica. Basta anche solo una passeggiata al parco o in mezzo alla natura, magari con altre donne, per ritrovare la serenità e allontanare stress e nervosismo che, insieme ai chili di troppo e alle vampate di calore, sono provocati dalla menopausa.

Ovviamente lo sport non è l’unica cosa da associare alla dieta della menopausa, ma bisogna anche associare una alimentazione che sia equilibrata e sana che dovrebbe essere parte dello stile di vita di ognuno. Per questa ragione perché non approfittarne per sfruttare i tantissimi alimenti come la frutta e la verdura di stagione. Gli asparagi, i broccoli, le mele, ma anche le fragole sono ricchi di nutrienti da portare a tavola.

La frutta e la verdura fresca devono essere consumate ogni giorno, sia fresche che crude oppure cotta al vapore. Il cavolo, gli spinaci e la cicoria aiutano sicuramente dal momento che, essendo ricchi di antiossidanti, prevengono i radicali liberi mentre i broccoli contengono moltissima vitamina D. Il latte e lo yogurt sono due elementi con cui cominciare la giornata perché permettono di rafforzare il calcio.

Dieta della menopausa primaverile: rimedio



