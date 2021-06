Dieta di Diletta Leotta: i segreti della sua forma

La dieta di Diletta Leotta la aiuta a mantenere un fisico sano e in forma consumando alimenti che siano sani e genuini.

I personaggi dello spettacolo appaiono sempre in forma smagliante. Considerando che la prova costume è ormai prossima e bisogna correre ai ripari, ecco come sfoggiare un fisico tonico seguendo la dieta di Diletta Leotta. Cerchiamo di capire quali sono i suoi segreti di bellezza e i benefici che apportano.

Dieta di Diletta Leotta

Diletta Leotta è una giornalista e conduttrice sportiva che sfoggia un bellissimo fisico che mette regolarmente in mostra sul suo profilo Instagram dove è seguita da tantissimi followers. Come fa a sfoggiare un fisico così perfetto e quale è il suo segreto per rimanere in forma in ogni occasione? Non segue una dieta particolarmente restrittiva, ma preferisce alimentarsi con cibi sani.

Per mantenere la sua forma fisica, segue un regime alimentare in cui ogni tanto si concede qualche sgarro e da buona siciliana non rinuncia ai cibi e ai prodotti tipici della sua terra. Consuma tantissimi centrifugati e frullati, a cominciare dal mattino in cui inizia la colazione con un frullato a base di carote, mele e zenzero, anche per affrontare la giornata zeppa di impegni che l’attende.

Il suo fisico perfetto è dovuto anche a una alimentazione molto sana e controllata in cui, di tanto in tanto, ama concedersi qualche stravizio ed eccezione alla regola, ma senza esagerare. Consuma anche diversi succhi di frutta e prima di dormire non rinuncia a una tazza di camomilla che concilia il sonno.

Quando è impegnata al lavoro, nella sua dieta a pranzo è solita concedersi una insalata o del farro. Dal momento che è una giornalista sportiva e quindi impegnata a seguire le partite di calcio, di solito la cena si basa su qualcosa di sfizioso accompagnata da un buon bicchiere di vino. Uno sgarro che compensa con tanto allenamento e yoga per mantenersi in forma.

Dieta di Diletta Leotta: benefici

Riuscire ad avere un fisico come quello di Diletta Leotta non è difficile, anche perché la dieta che segue la conduttrice e giornalista è molto sana ed equilibrata. Iniziare la colazione con un centrifugato o frullato ricco di vitamine è fondamentale per cominciare nel modo migliore la giornata e nutrirsi di tutta una serie di sali minerali che questo alimento dona all’organismo.

Il suo regime alimentare non è rigido, anche perché ogni tanto si lascia andare a degli stravizi, ma grazie alla sua forza di volontà e agli allenamenti che segue riesce a tornare in forma. Inoltre, da poco ha cominciato a dedicarsi allo yoga che pratica circa tre volte a settimana. Questa pratica, insieme a tanti esercizi, le permette di mantenere un fisico in forma.

Alle diete restrittive e rigide preferisce un allenamento intenso anche per compensare gli sgarri che ogni tanto si concede a tavola. Inoltre, consumare una insalata o del farro aiuta a donare al fisico le giuste fibre che sono importanti per la motilità intestinale.

La dieta di Diletta Leotta è davvero efficace e ricca di tantissime soddisfazioni. Se si vuole seguirla, basta stare attenti a quello che si mangia concedendosi degli alimenti che siano sani e ben bilanciati. Nel caso ci si dovesse andare a stravizi, l’attività fisica e l’allenamento compensano e aiutano a mantenere la forma fisica.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.