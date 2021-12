Dieta di Natale come non prendere troppi chili

La dieta di Natale favorisce il mantenimento del peso forma ottimale per delle festività senza sensi di colpa. Scopriamo come funziona.

La dieta di Natale si prefissa come obiettivo la correzione di abitudini alimentari sbagliate, allo scopo di disintossicare e depurare l’organismo, per prepararlo alla perdita di peso e alla pregustazione delle bontà natalizie senza sensi di colpa.

Dieta di Natale

La dieta di Natale si prefissa come obiettivo la possibilità di godere delle prelibatezze natalizie, che già abbondano in questi giorni sulle tavole di moltissimi italiani, senza alcun senso di colpa, grazie alla depurazione, purificazione e disintossicazione dell’organismo, che in questo modo perde peso e mantiene costante il peso forma ottimale, nonostante le abbuffate natalizie.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preparare l’organismo alla perdita di peso, in vista delle festività natalizie, quali sono i benefici e i vantaggi legati alla dieta di Natale e come pregustare i piatti tipici del Natale senza sensi di colpa e disagi vari.

Dieta di Natale: come fare

La dieta di Natale abbraccia una serie di abitudini alimentari, rivisitate e corrette, allo scopo di disintossicare l’organismo, per pulirlo da tutte quelle sostanze brutte che si sono accumulate al suo interno, nel tempo, favorire la perdita di peso, attraverso una buona stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, e mantenere il peso forma ottimale, nonostante le prelibatezze tipiche del Natale, alle quali non si può assolutamente rinunciare.

Affinché quest’obiettivo si concretizzi sarà necessario arricchire la colazione, che dovrà essere altamente calorica, per assimilare la quantità di energia necessaria ad affrontare la giornata, ma eliminare gli spuntini fuori pasto, che dovranno essere sostituiti da frullati a base di frutta o verdura, preferibilmente preparati in casa, senza zucchero. La quantità settimanale di carboidrati dovrà essere limitata, per abbondare nella consumazione di verdura, preferibilmente cotta al vapore o lessa, condita con poche gocce di succo di limone, e legumi. Questo discorso vale sia per il pranzo che per la cena. Ovviamente, sarà necessario ridurre la consumazione di carni rosse a favore di un consumo maggiore di carni bianche e pesce magro o azzurro. Da evitare assolutamente le bevande alcoliche, gassate, zuccherate e tutto il cosiddetto “cibo spazzatura”.

Dieta di Natale integratore

Disintossicare l’organismo è il principio alla base della dieta di Natale. Tuttavia, molte persone hanno bisogno di un supporto ulteriore, sia alla dieta che all’esercizio fisico, che equivale all’assunzione regolare di un integratore alimentare naturale, che faciliti la depurazione e disintossicazione dell’organismo, oltre, ovviamente, anche alla perdita di peso.

Grazie ai suoi benefici è il più abbinato nelle varie diete per dimagrire. Inoltre è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute.

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore che risponde a queste caratteristiche per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione stagionale e potrete ricevere quattro confezioni a 49,00 € invece di 200€ Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.