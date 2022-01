Dieta di Sharon Stone: come stare in forma a 64 anni

La dieta di Sharon Stone è ricca di alimenti quali proteine e cereali, ma anche di molto allenamento e attività fisica per continuare a essere in forma

Sharon Stone è una delle attrici e donne più belle al mondo. All’età di 64 anni, continua a mantenere un fascino d’altri tempi e un fisico smagliante che cura in maniera attenta con la giusta alimentazione di cui si nutre. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quale è la dieta di Sharon Stone, i benefici e il miglior integratore da assumere per la forma fisica.

Dieta di Sharon Stone

Tutti la ricordano nel suo film più celebre, ovvero Basic Istinct, ma nonostante il tempo che passa, oggi ha 64 anni, Sharon Stone non smette di incantare grazie alla sua bellezza e alla sua ottima forma fisica. La dieta di Sharon Stone è particolarmente equilibrata e ben bilanciata in modo da mantenere il suo fisico statuario.

Il suo regime alimentare si basa su cibi che hanno un basso indice glicemico in modo da tenere sotto controllo i livelli della glicemia nel sangue. Per questa ragione, nella sua dieta non mancano alimenti quali verdure, lenticchie, ma anche quinoa e altri cereali che combina con altri cibi come pesce, uova e carne magra.

Non ama consumare piatti troppo ricchi ed elaborati e punta alla semplicità di ciò che mangia e il suo fisico lo dimostra. Ogni tanto, nella dieta di Sharon Stone, come ha ammesso anche lei, è concesso qualche stravizio, come le patatine che sono un peccato di gola a cui non sa rinunciare. prova a limitare ed evitare il consumo di zuccheri, latticini, caffeina e anche alcool.

Molto importante, non solo l’alimentazione, ma anche il modo in cui si cucinano i cibi. La diva di Hollywood preferisce gli alimenti e piatti alla griglia, al vapore, lessi, senza troppi condimenti o intingoli vari che sono ricchi di grassi ed eccessivamente elaborati. Infine, non manca la parte dedicata all’allenamento e all’attività fisica con un personal trainer che l’aiuta a mantenere il suo splendido corpo.

Dieta di Sharon Stone: benefici

La dieta di Sharon Stone apporta al fisico una serie di benefici e vantaggi utili in modo da mantenere la sua forma fisica, nonostante il passare degli anni. Un regime ricco di vari nutrienti, quali le vitamine, ma anche il carotene e alcuni minerali come il selenio. Tutti elementi fondamentali e ricchi di antiossidanti che aiutano a mantenersi giovane e ritardare l’invecchiamento.

Quindi, un regime che non punta soltanto al corpo e al raggiungimento della forma fisica perfetta, ma anche a mantenersi giovane in modo da raggiungere un benessere che sia completo sotto tutti i punti di vista. Un regime in cui cerca di prestare attenzione all’alimentazione nutrendosi di varie proteine e lasciando da parte gli zuccheri e i carboidrati.

Nella dieta di Sharon Stone è molto importante, oltre all’alimentazione, anche adottare delle buone abitudini che siano sane e salutari. La diva dorme almeno 8 ore al giorno e beve moltissima acqua, utile non solo per eliminare le tossine, ma anche per idratare la pelle e renderla maggiormente morbida e liscia.

Consuma, come detto, tantissime proteine che si trovano in alimenti come il pesce e la carne magra, che danno all’organismo tutti i nutrienti e gli aminoacidi che sono essenziali per la formazione del collagene che dona maggiore elasticità alla pelle. Il selenio presente in pesce, uova e cereali permette di combattere e controllare la secchezza della pelle.

Dieta di Sharon Stone: integratore

Alla dieta di Sharon Stone, per dare maggiore beneficio e ottenere più risultati, può essere particolarmente utile abbinare, per la sua efficacia e proprietà, un integratore quale Aloe Vera Slim, considerato il migliore sia da esperti che da consumatori. Un prodotto a base naturale, made in Italy che brucia l calorie e i grassi in eccesso.

Assimila nel modo migliore la funzione digestiva e anche epatica, contribuendo a regolare la motilità intestinale. Depura e sazia grazie agli ingredienti naturali di cui si compone e che non hanno effetti collaterali o controindicazioni. All’interno, vi è l’aloe vera che ha proprietà benefiche per la digestione, il fegato e anche per regolare il transito dell’intestino e il tè verde, il miglior brucia grassi naturale che velocizza il metabolismo mantenendo la forma a lungo.

Inoltre è riconosciuto come sicuro ed efficace direttamente dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse con acqua sono sufficienti per attaccare i cumuli di adipe e impedire che si formino di nuovo.

Originale ed esclusivo, non si compra nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con i dati personali e si approfitta della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ anziché 200. Per il pagamento, il consumatore può scegliere tra Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.