Dieta di Tina Cipollari: quanti chili ha perso e come ha fatto

La dieta di Tina Cipollari è perfetta per la perdita di peso e il recupero del peso forma ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente e quali sono i suoi benefici nel tempo.

Dieta di Tina Cipollari

Tina Cipollari è uno dei volti più noti della televisione italiana, ma nelle ultime settimane, di lei, si sente parlare soprattutto per la ritrovata forma di un tempo. La tronista più amata dagli italiani, infatti, ha svelato di aver perso 20 chili, semplicemente, aggiustando il suo regime alimentare, decisamente poco salutare.

L’aumento di peso è la conseguenza di una serie di fattori diversi o concomitanti tra di loro, che si possono manifestare in una sola volta o gradualmente, nell’insieme o singolarmente. Sicuramente, l’aumento di peso è precursore di una serie di problemi di salute che, con il giusto intervento, possono essere evitati.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la dieta di Tina Cipollari, le sue proprietà ed, eventualmente, l’integratore alimentare più adeguato, da abbinare a questo nuovo stile di vita alimentare.

Dieta di Tina Cipollari: proprietà

La dieta di Tina Cipollari è semplice da seguire perché si basa su un regime alimentare equilibrato e ricco di elementi genuini che, nel giro di una sola settimana, ripristinano il corretto equilibrio all’interno dell’organismo, depurandolo e purificandolo, per favorire gradualmente una perdita di peso rapida ed effettiva.

Abituata a viaggiare molto per lavoro e, in generale, anche a causa delle vita frenetica che conduce, come da lei stessa affermato in alcune interviste, Tina Cipollari era solita iniziare la giornata con un cornetto, una tazza di cappuccino e del succo d’arancia per poi proseguire, a metà giornata, con un pezzo di pizza. Il pranzo e la cena erano nuove occasioni per assimilare prodotti poco sani e mal combinati tra di loro.

Emanula Casaldi, bioterapeuta nutrizionale e naturopata, ha sviluppato una dieta specifica per Tina Cipollari, la quale, in ogni caso, non ha stravolto le sue abitudini alimentari, ma le semplicemente aggiustate, imparando a mangiare con moderazione e alimenti ben assortiti tra di loro.

Dieta di Tina Cipollari: integratore

