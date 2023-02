Dieta dopo i 50 anni: come mangiare sano e cosa evitare

Man mano che si procede con l’età riuscire a perdere peso può rivelarsi particolarmente difficile a causa del metabolismo che rallenta e del fatto che non si abbiano sempre le giuste energie e tempo a disposizione. Per questa ragione, cambiare le proprie abitudini e seguire la dieta dopo i 50 anni può rivelarsi fondamentale per riuscire a ottenere il giusto benessere psicofisico.

Dieta dopo i 50 anni

Intorno a questa età iniziare un percorso dietetico può essere molto difficile dal momento che entrano in gioco alcuni fattori che sicuramente non aiutano nel percorso di dimagrimento. Innanzitutto, è bene dire che seguire una dieta e dimagrire è possibile anche se si è over 50. Sono sufficienti alcune regole e accorgimenti adatti.

In questa fase risulta essere molto più difficile dimagrire perché il metabolismo rallenta a causa dei disturbi della menopausa che vanno a influire sulla forma fisica non permettendo di ottenere i risultati che si desidera. Si ha anche meno desiderio di fare attività fisica, anche se vi sono corsi ed esercizi di ginnastica che si possono fare anche a questa età.

Per coloro che vogliono perdere peso, l’obiettivo non è del tutto impossibile e irraggiungibile, anzi. Un po’ di allenamento e di costanza insieme anche a una alimentazione che sia varia e variegata, nutrendosi in modo corretto, permette di dimagrire. Sono molte le donne over 50 che vogliono iniziare un percorso dimagrante per ridurre la pancia e i fianchi combattendo la cellulite.

Bisogna che sia un regime alimentare il più possibile sano e bilanciato che si basi su elementi e principi tipici della dieta mediterranea che è indicata per ogni soggetto dai 18 ai 65 anni. Una dieta che protegge anche da una serie di patologie cardiologiche e previene l’osteoporosi.

Dieta dopo i 50 anni: consigli

Per mantenere il peso sotto controllo, è molto importante seguire la giusta dieta e alimentazione assumendo i giusti nutrienti che in questa fase della vita dovrebbero provenire da carboidrati, proteine e grassi. Sono tutti nutrienti che fanno bene al fisico aiutando a perdere peso e dimagrire. Bisogna inserire i giusti carboidrati come pane, pasta e riso di cui è bene ridurre le quantità.

Per quanto riguarda il consumo di proteine, man mano che si procede con l’età, bisogna limitare e diminuire le animali optando per le vegetali. A partire da questa età, si è a maggior rischio di sviluppare una patologia come il diabete, quindi è bene eliminare il consumo di dolci e zuccheri dalla propria dieta.

Oltre ai dolci, anche grassi vanno ridotti oppure banditi dalla tavola perché comportano un rischio di patologie e malattie cardiovascolari. Non bisogna poi dimenticare l’acqua da assumere fino a due litri al giorno per le donne e due litri e mezzo per gli uomini. Non possono poi mancare nella dieta dei 50 anni le verdure da condire in modo leggero, magari con spezie ed erbe aromatiche.

Per spezzare poi i pasti della mattina e del pranzo, ma anche della cena, si inseriscono snack e spuntini che siano sani. Oltre alla frutta secca, vanno benissimo le barrette ai cereali evitando quelle che contengono troppi zuccheri. Insieme a questi alimenti, bisogna anche considerare l’attività fisica e il movimento. Una buona passeggiata è sicuramente il modo migliore per tenersi in forma.

Dieta dopo i 50 anni: integratore

Dal momento che dimagrire è un percorso difficile a qualsiasi età e con l’arrivo della menopausa, i problemi possono aumentare, alla dieta dopo i 50 anni è utile associare anche un piccolo supporto per perdere i chili in più. Un buon rimedio a base naturale che permette di migliorare il proprio aspetto in modo sano. Si tratta di un integratore come Spirulina Ultra in vendita in compresse e made in Italy, ricco di benefici e proprietà.

Un integratore che è sicuro da assumerne due compresse con un po’ di acqua poco prima dei pasti, come consigliano gli esperti del settore perché brucia le calorie, smaltisce i chili in eccesso apportando il minor fabbisogno calorico all’organismo. Attiva il metabolismo placando la fame e fornendo la giusta sazietà.

Per chi v0lesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore si distingue da altri in commercio perché a base naturale, quindi evitando i danni ed effetti collaterali. Si basa su elementi naturali privi di controindicazioni e che insieme, aiutano a perdere peso rapidamente. Gli elementi alla base sono l’Alga Spirulina che blocca le cellule di adipe e la Gymnema che va a lavorare sul metabolismo lipidico e carboidrati placando la fame nervosa.

Un integratore di cui è bene diffidare le imitazioni e le truffe per acquistare così un prodotto sicuro e originale che è reperibile soltanto sul sito ufficiale dove bisogna compilare il form con i propri dati personali attivando così la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.