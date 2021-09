Dieta dopo la gravidanza: come rimettersi in forma

Seguire una dieta dopo il parto è essenziale per rimettersi in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale può essere la dieta più adat

Seguire una dieta dopo la gravidanza è essenziale per recuperare il peso forma ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come rimettersi in forma subito dopo il parto, con i consigli giusti e una dieta adatta.

Dieta dopo la gravidanza

L’aumento di peso in gravidanza è essenziale per preservare lo stato di salute ottimale, sia della mamma che del bambino. Tuttavia, per alcune donne, perdere peso subito dopo il parto può rivelarsi un’impresa affettivamente ardua.

Un’alimentazione corretta, uno stile di vita sano e un’attività sportiva regolare possono realmente fare la differenza, come conferma, tuttavia, la perfetta forma fisica riacquistata da Eleonora Daniele e la sua dieta, subito dopo la nascita della sua piccola Carlotta, avvenuta nel maggio del 2020.

Dieta dopo la gravidanza: consigli

Se sei una neomamma, che ha partorito da poco, sappi che un’alimentazione corretta aiuta la ripresa, sia che il parto sia stato tradizionale, sia che il parto sia avvenuto con il cesareo. Inoltre, l’alimentazione sana supporta l’allattamento e favorisce il benessere psicofisico sia tuo che del tuo bambino.

Frutta , verdura e cereali integrali promuovono una perdita di peso sana e sostenibile, aiutandoti a sentirti più piena e più a lungo. In modo particolare, le verdure a foglia verde scuro e a foglia verde, come gli spinaci, le bietole e i cavoli sono ricchi di minerali e vitamine A, C, E e K;

Latte, formaggio e yogurt naturale, fortificati e poveri di grassi, forniscono vitamine B, D e B12, essenziale anche per lo sviluppo cerebrale del bambino;

Alimenti integrali, come riso e pasta integrali e farina d'avena forniscono una grande quantità di fibre che migliorano il funzionamento dell'apparato digerente e spengono il senso di fame;

Uova e legumi sono ricchi di proteine e Vitamina D che, anche se presente in basse quantità, si rivela essenziale per la vista e la salute di pelle e tessuto muscolare che, dopo il parto, hanno bisogno di rigenerarsi;

Acqua, da bere in quantità elevate, per mantenere l'organismo idratato e contrastare gli effetti dannosi della ritenzione idrica.

Dieta dopo la gravidanza: miglior integratore

