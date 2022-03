Dieta Dukan dei 50 anni: come dimagrire naturalmente

La Dieta Dukan favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale. Scopriamo insieme quali sono i suoi benefici.

La Dieta Dukan stabilisce regole rigide per la perdita di peso partendo dalla premessa che non si può perdere peso se si ha fame. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come dimagrire naturalmente, anche dopo i 50 anni, con le quattro fasi della Dieta Dukan.

Dieta Dukan

La Dieta Dukan fu elaborata per la prima volta negli anni ’70, da Pierre Dukan, un medico francese, con l’obiettivo di aiutare i pazienti obesi a perdere peso. Il programma, che consisteva nella consumazione di pasti in piccole porzioni, a basso contenuto di carboidrati e ad alto consumo proteico, tuttavia, era difficile da seguire. Il medico, che negli anni ha sempre cercato di perfezionare il programma dietetico, arrivò alla conclusione che, onde rendere il programma più facile da seguire, occorreva concentrarsi sulle proteine magre, che spengono il senso di fame.

La Dieta Dukan si sviluppa in quattro fasi: la fase di attacco, la fase crociera, la fase di consolidamento, la fase di stabilizzazione. La premessa sulla quale la dieta poggia è quella secondo cui non si può perdere peso quando si ha fame. Le prime due fasi della dieta favoriscono la perdita di peso, le ultime due fasi aiutano le persone di monitorare l’andamento del peso.

Dieta Dukan 50 anni

Dopo i 50 anni, in parte per l’ingresso in un nuovo stadio di vita, la menopausa, in parte per i cambiamenti ormonali che si verificano per la menopausa, il metabolismo rallenta, per cui, per una donna, perdere peso inizia a diventare difficile. Il movimento e un programma alimentare orientano alla perdita di peso e al mantenimento del peso forma ottimale, d’altra parte, dovrebbero fare la differenza.

La Dieta Dukan prevede la consumazione di alimenti specifici, da consumare nelle diverse fasi della dieta. Gli alimenti che la dieta consente sono: carne magra, pesci e crostacei, yogurt senza grassi, formaggi magri, latte scremato, uova e alcune verdure.

La fase di attacco dura dai due ai sette giorni, in base al peso che si intende perdere. Questa è la fase in cui si consumano proteine pure e viene consigliato di bere dai sei agli otto bicchieri di acqua la giorno.

La fase di crociera può durare anche per un anno intero. Questa è la fase in cui si continuano a consumare le proteine pure insieme ad alcuni tipi di verdura, come broccoli, asparagi, peperoni o cavolfiori, ma anche funghi e cetrioli.

La fase di consolidamento inizia nel momento in cui si è riusciti a perdere il peso desiderato. In questa fase, si continuano a consumare gli alimenti delle prime due fasi e si aggiungono piccole porzioni di formaggio, pane e frutta. Questa è anche la fase in cui si può iniziare a bere del vino.

La fase di stabilizzazione dura per tutta la vita. Le regole da seguire rimangono le stesse della fase di consolidamento, ma si possono iniziare ad allentare le restrizioni, continuando però a monitorare il proprio peso.

Dieta Dukan integratore

