Dieta e smart working: come organizzarsi con i pasti

Il lockdown e il Covid hanno messo a dura prova le abitudini degli italiani con moltissimi che lavorano da casa. In questi casi è bene anche associare una alimentazione che sia adeguata e mirata. La dieta da seguire in questa fase di smart working è molto importante per organizzare i pasti in maniera bilanciata e sana. Vediamo come fare.

Dieta e smart working

Durante il periodo del lockdown, molte aziende hanno optato per lo smart working per i propri dipendenti, ovvero la possibilità di lavorare a casa. In tempi del genere, riuscire a organizzarsi può essere semplice così come seguire una dieta rispettando così i giusti pasti e orari in modo da dare tutti i nutrienti adatti.

La dieta e smart working vanno di pari passo in quanto, lavorando da casa, risulta molto più facile organizzare i pasti e il pranzo in modo da non esagerare con gli alimenti. Così facendo si ha la certezza di pasti nutrienti, salutari rispetto ai cibi che si è soliti preparare per l’ufficio o il lavoro. Inoltre, si rispettano anche i pasti sempre secondo le esigenze del lavoro.

In questo modo risulta molto più facile e semplice eliminare i chili di troppo in eccesso. Ovviamente seguire un programma del genere a casa richiede una certa attenzione evitando così di esagerare troppo in snack fuori dai pasti. Sebbene il pranzo sia fatto a casa, non bisogna dimenticare alcuni accorgimenti.

Dieta e smart working: consigli

Un bionimio del genere è assolutamente fattibile e possibile poiché si tratta comunque di un regime che deve essere bilanciato e variegato al tempo stesso. La dieta durante lo smart working deve essere comunque a base di nutrienti adatti che facciano bene alla salute evitando di esagerare con cibi grassi o ricchi di zuccheri e sale.

Le cinque porzioni di frutta e verdura non devono mancare approfittando anche dei prodotti di stagione. Con il mese di settembre sono diversi i cibi che non dovrebbero mancare sulle tavole: dalla lattuga alle zucchine passando per il kiwi, evitando frutta troppo zuccherina come i fichi o l’uva che comportano qualche chilo in più.

Per quanto riguarda la carne si consiglia di preferire quella magra, quindi pollo o tacchino compreso le uova da consumare almeno un paio di volte a settimana. Nella dieta durante lo smart working ottimo il pesce, ricco di Omega 6 e i latticini e i formaggi, a patto che abbiano pochi grassi. Si ricorda di aggiungere anche le proteine vegetali dei legumi.

Sono poi essenziali i cereali da consumare integrali come riso, pane e pasta, carboidrati che danno la giusta energia per affrontare la giornata. Si consigliano poi pranzi abbondanti, ma non troppo e cene leggere per andare a dormire ben riposati.

Dieta durante smart working: integratore

Per riuscire a dimagrire e tornare in forma, alla dieta durante smart working si può aggiungere e integrare una formula a base naturale.

Una formula che, per via delle sue proprietà, permette di eliminare le calorie anche nella fase di riposo e liquidi in eccesso, per via della fase detox. Lavora sul metabolismo in modo da accelerarlo per poi dimagrire rapidamente e dona la giusta sazietà evitando di andare incontro ad abbuffate ed eccessi alimentari che sono dannosi.

Un integratore assolutamente naturale, senza effetti collaterali o controindicazioni. Si compone di elementi naturali che aiutano a portare a termine il dimagrimento come la spirulina che attacca le cellule di adipe impedendo che vadano a depositarsi nei punti critici e la gymnema che regola il metabolismo dei lipidi evitando di andare incontro ad abbuffate.

Due compresse al giorno prima dei pasti con un bicchiere d’acqua è la giusta posologia da assumere per tornare in forma.

Una formula che si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato inserisce i dati nel modulo per una formula esclusiva e originale. In questo modo si approfitta di una promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con il pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Dieta durante smart working: integratore

