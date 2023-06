Dieta in menopausa: come evitare di aumentare di peso

La menopausa è un fase molto delicata dove entrano in gioco diversi fattori che contribuiscono ad aumentare i chili di troppo. Per provare a tornare in forma e contrastarli, la dieta in menopausa è il regime ideale per dimagrire assumendo alimenti adatti. Scopriamo quali sono e come fare.

Dieta in menopausa

Durante un periodo dedicato quale la menopausa, dove moltissimi fattori entrano in gioco, ingrassare è più che normale. Per questa ragione, provare a seguire la dieta in menopausa sicuramente può aiutare, non solo a dimagrire, ma anche a contrastare i sintomi tipici di questa fase dedicata che le donne tra i 45-50 anni circa attraversano.

Uno dei problemi maggiormente comuni e diffusi che vivono le donne in questa fase è proprio l’aumento di peso che comincia a depositarsi soprattutto dei punti critici quali l’addome. Proprio le cellule adipose che tendono a depositarsi nella zona del girovita porta ad essere più gonfie del normale e a sentirsi appesantite.

Inoltre, il metabolismo subisce un rallentamento per cui seguire la dieta in menopausa può sicuramente aiutare a velocizzarlo e al tempo stesso riuscire a dimagrire in modo corretto e salutare. In questo periodo, tutto quello che non si riesce ad assimilare termina inevitabilmente sul girovita e l’addome che iniziano a prendere numerosi centimetri.

Si verificano poi una serie di cambiamenti ormonali legati agli estrogeni e al progesterone che sicuramente non aiutano. Inoltre in questo periodo si va anche incontro a una serie di sintomi come cambiamento d’umore, vampate di calore, compreso l’ansia e la diminuzione del desiderio sessuale. Intervenire dal punto di vista alimentare sicuramente aiuta ad acquisire nuovamente un buon benessere psicofisico.

Dieta in menopausa: 5 consigli per non ingrassare

Una buona alimentazione non è importante soltanto in fase di dimagrimento, ma anche in altri aspetti poiché aiuta a mantenersi in forma. Seguire la dieta in menopausa significa prendere consapevolezza di quali cibi e alimenti si possono consumare, ma anche di una serie di consigli utili per tornare in forma rapidamente.

Prima di tutto, è molto importante svolgere attività fisica in maniera regolare e costante. Una passeggiata da fare per 20 minuti circa tutti i giorni, non è solo importante per il fisico o le ossa, ma migliora anche l’umore dal momento che rilascia le giuste endorfine. Bisogna poi fare attenzione alle calorie con una dieta ben bilanciata.

La dieta in menopausa dovrebbe essere a base di nutrienti quali carboidrati e proteine. I cereali integrali come il pane, la pasta non devono mai mancare anche perché sono ricchi di fibre. Sono ottimi poi gli alimenti ricchi di antiossidanti contenuti soprattutto nella frutta e nella verdura. Per quanto riguarda gli spuntini sono consigliati frutta secca come mandorle e nocciole che danno le giuste vitamine e nutrienti. Bisogna poi bandire gli zuccheri e grassi limitando anche il sale in eccesso.

Consumare la giusta quantità di acqua è importante nella dieta in menopausa ai fini di combattere la ritenzione idrica, ma è anche utile per inibire il senso di fame e saziarsi correttamente. Bisognerebbe poi consumare fino a 5 pasti al giorno, compreso i tre pasti più i due spunti senza saltarne neanche uno. Altrettanto importante riuscire a dormire bene per contrastare lo stress e iniziare la giornata nel modo migliore.

Dieta in menopausa: integratore

