Dieta della menopausa: come restare in forma in estate

La dieta della menopausa è stata progettata con lo scopo di stimolare la corretta funzione dei processi metabolici dell’organismo per consentire a tutte le donne che stanno attraversando questa fase delicata della vita di perdere peso e mantenere il peso forma. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta della menopausa

Passati dodici mesi dall’ultima mestruazione, si può parlare, ufficialmente, di menopausa, una fase di vita nuova, che mette a dura prova il benessere psicofisico del proprio organismo. Il calo brusco dei livelli di estrogeni e progesterone, nel periodo che precede la menopausa e durante la menopausa vera e propria, infatti, è responsabile di numerosi cambiamenti che, proprio attraverso una sana e corretta alimentazione, possono essere tenuti a bada.

A partire dai paragrafi successi, la nostra attenzione si focalizzerà, soprattutto, sull’aumento di peso, che è tipico in una donna che sta vivendo la fase della perimenopausa e quella della menopausa vera e propria. Questa condizione è la conseguenza di un metabolismo che, a causa del forte squilibrio ormonale che si verifica, rallenta e rende difficoltosa la perdita di peso e, in ogni caso, il mantenimento del peso forma. Vediamo come la dieta della menopausa, in questa fase, può contribuire a dare una svolta alla propria condizione.

Dieta della menopausa: consigli

La dieta della menopausa rispetta gli stessi principi della dieta Mediterranea perché è ricca di cereali integrali, frutta e verdura, legumi, frutta secca, latticini fermentati e grassi insaturi, ma è povera di alimenti processati. Una dieta che, in fin dei conti, potrebbe essere seguita per tutto il corso della vita, indipendentemente dalla fase che si sta attraversando, grazie alla quale restare in salute e in forma. Se la dieta Mediterranea è benefica sempre, lo sarà, a maggior ragione, quando vi è qualche problema.

L’aspetto interessante della dieta della menopausa, che sicuramente incontrerà il riscontro positivo di tutte le donne, è che essa non presta attenzione alla quantità, bensì alla qualità degli alimenti. Certamente, il nostro consiglio è sempre quello di essere moderati nella consumazione degli alimenti, però, se non altro, si può essere molto flessibili.

Dieta della menopausa: miglior integratore

L’alimentazione corretta e il movimento stimolano il metabolismo e perdere peso diventa molto più facile. In alcuni casi, però, è necessario fornire al proprio organismo uno stimolo ulteriore affinché i risultati siano più rapidi ed effettivi. L’assunzione regolare di un integratore alimentare, a questo punto, può aiutare davvero tantissimo, ma è fondamentale non scegliere casualmente il supplemento di riferimento.

Spirulina Ultra è l’integratore alimentare più indicato da assumere durante la dieta della menopausa perché l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono non solo stimola il metabolismo, ma inibisce anche il senso di fame, quel desiderio compulsivo che spinge una persona a mangiare fuori pasto al fine di compensare il vuoto emotivo che, per svariate ragioni, può avvertire.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse acquistare o per avere maggiori info, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

