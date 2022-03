Dieta Lemme: come funziona le dieta dei vip

La Dieta Lemme si prefissa la perdita di peso senza badare a quantità e calorie, ma solo all'orario di consumazione dei pasti. Scopriamo come funziona

La Dieta Lemme, messa appunto da Alberico Lemme, si propone come obiettivo la perdita di peso, tuttavia, senza dare importanza alla quantità e al numero delle calorie. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta dei vip e come seguirla correttamente.

Dieta Lemme

La perdita di peso è importante per ognuno di noi, per chi ha bisogno preservare la bellezza estetica e, soprattutto, per chi ha bisogno di preservare la salute fisica. I rischi associati all’aumento di peso, infatti, sono ormai noti e l’obiettivo di chi ha questi problemi non dovrebbe mai essere perso di vista.

Esistono tipologie differenti di diete, specificatamente progettate e realizzate per perdere peso. Alcune di queste tipologie sono, poi, varianti di dieta più note. E’ un esempio specifico la Dieta Lemme, seguita da moltissimi personaggi dello spettacolo, che, in alcuni punti, sembra essere una variante vera e propria della “dieta dissociata”.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli obiettivi che la Dieta Lemme aiuta a raggiungere, i vantaggi che derivano dal seguirla e come seguirla correttamente per un risultato ottimale.

Dieta Lemme: come seguirla

L’obiettivo della Dieta Lemme è quello di perdere peso senza prendere in considerazione né le calorie che si assumono né la quantità di cibo che si assimila durante il corso della giornata. Tale obiettivo, secondo la dieta, si persegue dissociando gli alimenti, nell’arco della stessa giornata, è bandendo completamente quelli che ostacolerebbero la persecuzione dell’obiettivo.

Nello specifico, la Dieta Lemme stabilisce che carboidrati e proteine non vanno mai consumati insieme, né durante lo stesso pasto né in pasti differenti, anche se nella stessa giornata. Il sale e lo zucchero sono alimenti da evitare assolutamente, il sale perché aumenta il rischio di ipertensione, lo zucchero perché stimola l’insulina e, dunque, l’accumulo di grasso extra corporeo.

Tuttavia, se la quantità degli alimenti che si consumano e le calorie associate a tali alimenti non sono un problema per la dieta, lo è, invece, l’orario in cui si consuma il pasto. La dieta consiglia di consumare:

la colazione entro le 9.30 del mattino

entro le 9.30 del mattino lo spuntino tra le 10.00 e le 11.00 del mattino

tra le 10.00 e le 11.00 del mattino il pranzo tra le 12.00 e le 14.00 del mattino

tra le 12.00 e le 14.00 del mattino la merenda tra le 16.00 e le 17.00 del pomeriggio

tra le 16.00 e le 17.00 del pomeriggio la cena tra le 19.00 e le 21.00 della sera

La Dieta Lemme si compone di due fasi. La prima fase può avere una durata variabile e si conclude quando la persona che è a dieta ha perso i chili che desiderava perdere; la seconda fase può durare anche fino a tre mesi e consiste nel reintrodurre nella dieta gli alimenti che prima erano vietati, ma con una certa gradualità per abituare nuovamente l’organismo.

Dieta Lemme integratore

La Dieta Lemme è uno degli esempi più evidenti di come una dieta, studiata e seguita per la perdita di peso, privi le persone di alimenti che possono piacere e che, in ogni caso, si rivelano estremamente importanti per il corretto funzionamento dell’organismo. Se il nostro obiettivo è quello di perdere peso seguendo una dieta rigida, il modo migliore per preservare la salute fisica è quello di associare alla dieta l’assunzione di un integratore alimentare che possa compensare alle mancanze dell’alimentazione.

Supremo Slim 5 è il primo integratore alimentare, composto da ingredienti naturali al 100%, grazie al quale perdere peso e assumere tutti quei principi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo che, tuttavia, non si riescono ad assumere attraverso l’alimentazione.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Supremo Slim 5:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

L’azione combinata dei principi attivi che compongono Supremo Slim 5 funge da drenante naturale e metabolismo dei lipidi.

