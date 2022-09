Dieta metabolica: i consigli per dimagrire a settembre

Con la dieta metabolica, consumando i cibi adatti, come frutta secca, ma anche sgombro e salmone, insieme ai carboidrati, si risveglia il metabolismo.

Con il mese di settembre ormai giunto, bisogna cominciare a darsi da fare per cercare di smaltire i chili accumulati durante le vacanze. Per poterlo fare, la dieta metabolica è il regime adatto in quanto aiuta a dimagrire risvegliando il metabolismo e permettendo di perdere peso in tempi rapidi, come sveliamo nei prossimi paragrafi.

Dieta metabolica di settembre

Un regime alimentare che è stato ideato da un medico di origini canadesi, ovvero Mauro Di Pasquale, il quale ha affermato che la dieta metabolica aiuta a far perdere peso in modo adatto, soprattutto dopo il ritorno dalle vacanze estive. Un regime nel quale si alternano periodi a basso contenuto di carboidrati con un consumo elevato di proteine e grassi.

Se si segue questo regime alimentare nel modo corretto è possibile perdere la massa grassa mantenendo la massa muscolare, si rafforzano le difese immunitarie e si ha un miglioramento dell’umore, ma anche della propria prestanza a livello fisico.

Riducendo i carboidrati, considerati la principale fonte di energia, si bruciano i chili in eccesso riuscendo così a dimagrire.

Nella dieta metabolica ci sono delle fasi in cui bisogna diminuire l’apporto di carboidrati e altri momenti in cui è necessario rafforzarne il consumo. Si consumano circa 30 grammi di carboidrati giornalieri, il fabbisogno adatto per rifornire le scorte di energia nei muscoli, il fegato e anche il cervello.

Grazie a questa dieta che l’esperto Mauro Di Pasquale ha illustrato anche nel suo libro, è possibile perdere i chili in eccesso con la possibilità di non riprenderli più aiutando così il corpo a dimagrire e tonificarsi apparendo leggeri e più sani.

Dieta metabolica di settembre: consigli

Si chiama in questo modo poiché punta a cambiare i meccanismi del metabolismo permettendo di perdere peso rapidamente e aiutando anche a mantenere i risultati ottenuti per diverso tempo. Seguire la dieta metabolica aiuta a raggiungere i benefici adatti e mantenere un corpo in forma per diverso tempo, come ognuno desidera.

Per seguire questo regime bisogna suddividere i pasti nell’arco della giornata, quindi colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena.

Consumando i tre pasti principali + i due spuntini di metà mattina e della merenda è possibile riuscire ad attivare nel modo migliore il metabolismo e, quindi, dimagrire in modo sano.

I cibi grassi e le proteine sono essenziali in questo regime per cui si possono consumare senza contare le calorie. Le uova, il manzo, il pollo, insieme a salmone, tonno, sgombro sono gli alimenti che non possono mancare nella dieta metabolica del mese di settembre. Per quanto riguarda i carboidrati, si consigliano pasta e riso ammesso che siano integrali.

Sono vietati tutti quei cibi solitamente non consigliati in una dieta: dai dolci agli zuccheri sino alle bevande zuccherate. Sono consentiti sia frutta secca che fresca, ma anche insalate a base di finocchi, radicchio, ecc, oltre a una serie di prodotti tipici stagionali del mese di settembre. Ecco un esempio di menù di dieta metabolica da seguire:

Colazione : uova e fette biscottate integrali

: uova e fette biscottate integrali Spuntino : uno yogurt

: uno yogurt Pranzo : bresaola con dell’olio e succo di limone e del petto di pollo

: bresaola con dell’olio e succo di limone e del petto di pollo Merenda : frutta secca o metà mela

: frutta secca o metà mela Cena: insalata con prosciutto cotto, degli spicchi di mela e frutta secca.

Dieta metabolica di settembre: integratore

